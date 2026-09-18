Venezuela: el régimen libera a un opositor tras pedido en la mesa de diálogo impulsada por Estados Unidos

Publicado por Williams Perdomo 18 de septiembre, 2026

El régimen de Venezuela liberó la noche del jueves al exalcalde opositor Javier Oropeza, quien había sido arrestado horas antes, después de que la jefa de la delegación opositora que participa en las negociaciones con el gobierno interino de Delcy Rodríguez, Dinorah Figuera, exigiera su liberación.

Oropeza, exalcalde del municipio Torres, en el estado Lara, fue arrestado por varios agentes de la policía del servicio de inteligencia después de ofrecer una entrevista en el diario El Informador. El dirigente permaneció aproximadamente seis horas en los tribunales.

El arresto ocurrió el mismo día en que comenzó el diálogo político liderado por el presidente del Parlamento oficialista, Jorge Rodríguez, y la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera.

"Inmediatamente denunciamos el caso, exigimos su liberación y se han comprometido en hacer todas las diligencias para su próxima liberación", dijo Figuera en un mensaje publicado en X tras conocer la detención, antes de que Oropeza fuera liberado.

Las negociaciones, auspiciadas por Estados Unidos, tienen como objetivo avanzar hacia una transición democrática en Venezuela. La agenda también incluye el establecimiento de garantías políticas y civiles.

Dos días después de regresar del exilio

Oropeza llevaba apenas dos días de regreso en Venezuela, después de permanecer durante dos años en el exilio en España.

Según la información proporcionada, agentes lo subieron por la fuerza a una camioneta sin identificación.

"¿Dónde está Javier Oropeza? Estamos en la sede de la DIE (División de Inteligencia Estratégica) de la Policía Nacional Bolivariana exigiendo respuestas de su paradero", denunció más temprano el opositor Juan Pablo Guanipa.