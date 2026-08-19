Trump se reunirá con Kim Jong Un antes de que acabe el año

Imagen de la última reunión pública entre Donald Trump y Kim Jong Un. 30 de junio de 2019 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 19 de agosto, 2026

El presidente Donald Trump afirmó que tiene previsto reunirse con el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong Un, antes de que finalice el año. Igual que se desconoce la fecha exacta, tampoco se sabe por el momento si el encuentro se hará en Washington DC, en Pionyang o en otro lugar.

"Sí, me reuniré con él", respondió Trump cuando fue consultado por varios periodistas en la Casa Blanca respecto a si tendría un cara a cara con Kim. "Me llevo de maravilla con él", añadió el presidente.

La declaración del presidente se produce horas después de que Kim Yo Jong, hermana del líder supremo norcoreano y posible sucesora en el cargo en un futuro, señalase que "no tengo conocimiento alguno al respecto" cuando fue preguntada sobre las relaciones entre su país y Estados Unidos o si sabe algo sobre una hipotética reunión entre su hermano y Trump.

En ese encuentro, Trump y Kim hablarán sobre diferentes asuntos geopolíticos y sobre el desarrollo de armamento nuclear, siendo los máximos representantes de los pocos países del mundo que disponen de tal arsenal.

Durante su primer mandato, Trump se reunió con Kim hasta en tres ocasiones. La primera fue el 12 de junio de 2018 en Singapur. En aquella cumbre, ambos mandatarios trasmitieron buena sintonía y llegaron a acuerdos relacionados con la desnuclearización de Corea del Norte y la suspensión temporal de maniobras militares conjuntas de Estados Unidos con Corea del Sur.

La segunda, celebrada el 27 y 28 de febrero de 2019 en Hanói (Vietnam), finalizó con un choque entre ambos líderes, con Washington DC rechazando la propuesta de Pionyang de levantar sanciones a cambio de un desmantelamiento parcial de su complejo nuclear de Yongbyon.

Por último, Trump y Kim se volvieron a ver el 30 de junio de 2019 en la frontera entre las dos Coreas. El republicano cruzó brevemente la línea de demarcación militar hacia territorio norcoreano, convirtiéndose en el primer mandatario estadounidense en activo en pisar suelo de Corea del Norte. En la cita acordaron reanudar las conversaciones a nivel de trabajo, aunque posteriormente no se alcanzaron avances significativos.