El periodista Roberto Macedonio: “Petro podría ser perseguido por EEUU si desconoce los resultados de las elecciones"

Publicado por Luis Francisco Orozco 18 de junio, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al periodista de NTN24, Roberto Macedonio, con quien conversó sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia y los últimos días del gobierno del socialista Gustavo Petro.

“Petro no tendrá otra opción que reconocer los resultados, porque el sabe que si no lo hace estaría incurriendo en un delito más grave, y no solo sería perseguido judicialmente en Colombia sino también por parte de Estados Unidos. Lo que me dicen mis fuentes en Washington es que todo está preparado para que en el momento en que no reconozca los resultados, se active un indictment desde el Departamento de Justicia y lleguen nuevas sanciones”, dijo Macedonio.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.