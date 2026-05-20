Colombia: los terroristas del ELN declaran una tregua unilateral durante las elecciones presidenciales del 31 de mayo

Publicado por Carlos Dominguez 20 de mayo, 2026

A once días de las elecciones presidenciales, la organización terrorista de extrema izquierda ELN decretó un cese el fuego unilateral que regirá desde las 00:00 del viernes 30 de mayo hasta las 00:00 del lunes 2 de junio, con el objetivo de "garantizar el libre derecho al voto" y no interferir en la jornada electoral.

El anuncio, hecho público este miércoles a través de un comunicado, se produce en un contexto de alta tensión por la violencia armada y las amenazas contra candidatos y miembros de campañas.

Polarización en la recta final

Los comicios del próximo 31 de mayo definirán si Colombia continúa con la política de "Paz Total" impulsada por el Gobierno izquierdista de Gustavo Petro o vira hacia una estrategia de mayor mano dura contra los grupos armados.

Aunque la política generó treguas temporales, permitió que los grupos armados se fortalecieran: de acuerdo con un informe de la Fundación Ideas para la Paz, a diciembre de 2025 estas estructuras contaban con más de 27.000 integrantes, un aumento del 23,5 % en solo un año, lo que equivale a más de 5.000 nuevos miembros incorporados a las organizaciones ilegales.

Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, senador y candidato de la izquierda, lidera las encuestas y propone dar continuidad a los diálogos de paz con las guerrillas. Por otra parte, en la derecha compiten figuras como el abogado Abelardo de la Espriella y la senadora Paloma Valencia, quienes prometen una respuesta militar más contundente frente al narcotráfico y los grupos ilegales.

Antecedentes de las negociaciones

El ELN inició diálogos de paz con el Gobierno Petro en 2022, pero las negociaciones se congelaron tras un ataque en la frontera con Venezuela que dejó más de 100 muertos. Desde entonces, Petro ha endurecido su discurso, llamando "narcotraficantes" al grupo y anunciando mayores operaciones militares, incluso tras su visita a Donald Trump en febrero.

El viernes pasado, la principal disidencia de las FARC, comandada por Iván Mordisco, también anunció un alto al fuego durante la jornada electoral.

Violencia en campaña

A pesar de las treguas, la violencia no cesa. Los principales candidatos han denunciado amenazas en redes sociales. El fin de semana, dos miembros de la campaña de Abelardo de la Espriella fueron asesinados, lo que ha aumentado la tensión en las últimas semanas.