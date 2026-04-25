EN VIVO | El régimen iraní amenaza con responder si EEUU sigue bloqueando sus puertos

Publicado por Carlos Dominguez 25 de abril, 2026

El viernes estuvo marcado por movimientos diplomáticos y la continuación de la tensión naval en el Estrecho de Ormuz, sin escaladas militares directas significativas. El presidente Trump anunció que enviará a sus enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner a Pakistán este sábado para reunirse con el canciller iraní Abbas Araghchi e intentar retomar las negociaciones de paz. Sin embargo, Irán aclaró que no tiene previsto un encuentro directo con representantes estadounidenses durante esta visita.

En el plano militar, EEUU mantiene y refuerza su bloqueo naval a los puertos iraníes. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ofreció una rueda de prensa en el Pentágono donde calificó la guerra contra Irán como un "regalo al mundo" y criticó duramente a los aliados europeos por no apoyar con mayor fuerza la reapertura del estrecho. Trump reiteró la orden de disparar y destruir cualquier embarcación iraní que intente colocar minas en el Estrecho de Ormuz.

El mandatario también señaló que no tiene prisa por cerrar un acuerdo y que busca un "gran trato" duradero.

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