EN VIVO | El régimen iraní amenaza con responder si EEUU sigue bloqueando sus puertos
El presidente Trump reiteró este viernes la orden de disparar y destruir cualquier embarcación iraní que intente colocar minas en el Estrecho de Ormuz.
El viernes estuvo marcado por movimientos diplomáticos y la continuación de la tensión naval en el Estrecho de Ormuz, sin escaladas militares directas significativas. El presidente Trump anunció que enviará a sus enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner a Pakistán este sábado para reunirse con el canciller iraní Abbas Araghchi e intentar retomar las negociaciones de paz. Sin embargo, Irán aclaró que no tiene previsto un encuentro directo con representantes estadounidenses durante esta visita.
En el plano militar, EEUU mantiene y refuerza su bloqueo naval a los puertos iraníes. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ofreció una rueda de prensa en el Pentágono donde calificó la guerra contra Irán como un "regalo al mundo" y criticó duramente a los aliados europeos por no apoyar con mayor fuerza la reapertura del estrecho. Trump reiteró la orden de disparar y destruir cualquier embarcación iraní que intente colocar minas en el Estrecho de Ormuz.
El mandatario también señaló que no tiene prisa por cerrar un acuerdo y que busca un "gran trato" duradero.
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El régimen iraní amenaza con responder si EEUU sigue bloqueando sus puertos
El Ejército iraní advirtió este sábado que responderá si Estados Unidos continúa bloqueando los puertos del país, una acción que califica como "bandolerismo" y "piratería".
Si "el Ejército invasor estadounidense continúa con el bloqueo, el bandolerismo y la piratería en la región, deben saber que se expone a una respuesta de las poderosas fuerzas armadas de Irán", afirma el mando central militar, Jatam Al Anbiya, citado por la televisión estatal del régimen.
"Estamos preparados y determinados, mientras vigilamos el comportamiento y los movimientos de los enemigos", añadió.