El Senado de Georgia aprueba una legislación renovada que exige papeletas marcadas a mano

Publicado por Just The News 30 de marzo, 2026

Tres semanas después de que el Senado de Georgia no pudo aprobar un proyecto de ley que requiere boletas marcadas a mano para las elecciones de noviembre, un proyecto de ley de la Cámara renovada con el mismo requisito fue aprobado.

En su forma original, el proyecto de ley de la Cámara 960 habría añadido un juez de la Corte Superior 12 al Circuito Judicial de Gwinnett.

El proyecto de ley modificado presentado por el senador Greg Dolezal, R-Cumming, el viernes contenía algunos de los mismos términos que el proyecto de ley del Senado 568, que fracasó en el día de cruce. House Bill 960 todavía requiere boletas marcadas a mano para las elecciones generales de noviembre de 2026 y requiere un recuento manual de algunas elecciones.

La nueva versión reduce la multa de 10.000 dólares a la que se enfrentaban las juntas electorales por cada votante inelegible a 100 dólares.

Los funcionarios electorales también estarán obligados a tener papeletas preimpresas en cada lugar de votación y a publicar una lista de votantes antes de las 11:59 p.m. de la noche electoral.

El representante de la minoría en el Senado, Kim Jackson, de Stone Mountain, dijo que las papeletas preimpresas serían un reto en el condado de DeKalb.

"Tenemos 400 diferentes estilos de boletas", dijo Jackson. "Así que lo que este proyecto de ley requiere el condado de DeKalb a hacer, sin financiación para ayudar con eso, por cierto, es asegurarse de que todas las 432 permutaciones de nuestras papeletas están en el lugar en cada votación y cada lugar de votación temprana. Hemos incorporado todo tipo de oportunidades para el error humano, por no hablar de los principales riesgos de seguridad y las preocupaciones que tengo cuando tienes miles y miles de papeletas preimpresas sentadas en la sala de la confraternidad de alguien".

El proyecto de ley tiene un coste para los funcionarios electorales locales. Joseph Kirk, presidente de la Asociación de Registro de Votantes y Funcionarios Electorales de Georgia y Supervisor Electoral del Condado de Bartow, dijo en una entrevista con The Center Square que aún no tiene una idea de cuál sería el precio de imprimir las papeletas de papel adicionales.

"Estamos imprimiendo más papeletas de las que probablemente necesitamos para estar seguros", dijo Kirk. "Son muchas pilas de papel por ahí".

Los demócratas del Senado dedicaron más de una hora a pronunciar discursos en contra del proyecto de ley, que fue aprobado por 32 votos a favor y 21 en contra. Ningún republicano habló a favor del proyecto.

"En el fondo, este proyecto de ley no trata de mejorar las elecciones", dijo el demócrata de Atlanta RaShaun Kemp. "Se trata de socavar la confianza en ellas y espero equivocarme al decirlo, pero realmente da la sensación de que es otro intento de dar a un colega algo con lo que presentarse". Dolezal es candidata a vicegobernadora.

El demócrata de Stone Mountain Randal Mangham dijo que la revisión del proyecto de ley era como el "Día de la Marmota" y lo llamó "una lista de deseos de los teóricos de la conspiración disfrazada de legislación electoral".

"Este es un esfuerzo concentrado desde Washington, D.C. hasta Georgia y ese es el problema que tenemos", dijo Mangham. "Estamos atacando la democracia en su núcleo".

Dolezal defendió el proyecto de ley, diciendo que era hora de que el estado pasara a las papeletas de voto marcadas a mano. Mostró un mapa en el que aparecían en verde los estados que utilizan papeletas marcadas a mano.

"Todo lo que pedimos es que los georgianos se vuelvan verdes, que voten como vota la inmensa mayoría de la gente en Estados Unidos", dijo Dolezal.

La Cámara de Representantes tendría que aprobar el proyecto de ley 960 enmendado antes de que pudiera pasar a la mesa del gobernador Brian Kemp.

La Asociación de Funcionarios Electorales y de Registro de Votantes de Georgia se opone al proyecto de ley.

"Esto no es tan fácil como encender un interruptor de la luz", dijo Kirk. "Lleva tiempo y el plazo contemplado por el proyecto de ley 960 es entre mediados de junio y principios de septiembre, cuando vamos a empezar a prepararnos para las elecciones generales de noviembre". Y eso simplemente no es tiempo suficiente para conseguir todo lo que tenemos que hacer, todo lo probado que tenemos que probar, todo lo escrito que tenemos que escribir para que esto tenga éxito en todo el estado".

La asociación apoya el proyecto de ley 214 del Senado, que retrasaría la eliminación de los códigos QR exigidos por el proyecto de ley 189 del Senado, aprobado por la Asamblea General en 2024. El proyecto de ley fue aprobado por el Senado y ahora está en la Cámara para su consideración.

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