¿Cuáles son los carteles mexicanos de la droga más poderosos?

23 de febrero, 2026

No existe un solo cartel que domine el narcotráfico en México. Diversos grupos criminales disputan territorios, rutas de tráfico y poder económico en distintas regiones del país. Entre ellos se encuentra el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este domingo, las autoridades mexicanas confirmaron la muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, en un golpe que ha generado una ola de violencia en el país.

En medio de la situación, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, felicitó al Ejército mexicano por la operación en la que murió El Mencho. Además, confirmó que Estados Unidos apoyó a las fuerzas de seguridad mexicanas.

"Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al Gobierno mexicano para asistir en un operativo en Talpalpa, Jalisco, México, en el que se eliminó a Nemesio El Mencho Oseguera Cervantes, un infame capo de la droga y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación", escribió Leavitt en su cuenta de X.

La posición de la Casa Blanca reafirma la política dura contra los carteles impulsada durante la Administración de Donald Trump. El año pasado, el mandatario designó al Cartel Jalisco Nueva Generación como Organización Terrorista Extranjera. Sin embargo, no es el único grupo criminal en la mira de Washington: el Departamento de Estado ha designado al menos a seis organizaciones criminales mexicanas como carteles de alcance internacional.

Las organizaciones consideradas más peligrosas

Sobre el CJNG, el Departamento de Estado señaló que es una organización transnacional con presencia en casi todo México. Además de traficar con fentanilo, según las autoridades estadounidenses, el grupo se dedica a la extorsión, el contrabando de inmigrantes, el robo de petróleo y minerales y el comercio de armas.

De acuerdo con el informe, el grupo tiene contactos en todas las Américas, así como en Australia, China y el sudeste asiático. "CJNG ha llevado a cabo actos de violencia intimidatoria, incluidos ataques contra militares y policías mexicanos con armamento de grado militar, uso de drones para lanzar explosivos contra las fuerzas del orden mexicanas y asesinatos o intentos de asesinato de funcionarios mexicanos", detalló el departamento.

Otra de las organizaciones designadas por el Departamento de Estado como cartel de alcance internacional es el Cartel de Sinaloa. Se trata de una organización transnacional con base en el estado de Sinaloa, considerada una de las redes criminales más poderosas del mundo y uno de los principales productores y traficantes de fentanilo y otras drogas ilícitas con destino a Estados Unidos.

Una ola de violencia en México

"El Gabinete de Seguridad informó que se registraron 252 bloqueos en 20 entidades; hasta las 20:00 horas aproximadamente el 90% de los bloqueos, es decir 229, fueron desactivados", detalló El Universal de México. El Gobierno mexicano confirmó este domingo que fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional mataron al peligroso narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes,El hecho ocurrió durante un operativo en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco, con apoyo del aparato de Inteligencia de los Estados Unidos.Tras conocerse la muerte del narcotraficante, comenzaron a registrarse bloqueos coordinados en carreteras y avenidas estratégicas de Jalisco por parte del grupo criminal."El Gabinete de Seguridad informó que se registraron 252 bloqueos en 20 entidades; hasta las 20:00 horas aproximadamente el 90% de los bloqueos,, detallóde México.

De acuerdo con reportes de seguridad internacional, el cartel ha sido señalado por el uso sistemático de la violencia para asesinar, secuestrar e intimidar a civiles, funcionarios públicos y periodistas, como parte de sus estrategias para mantener el control de sus operaciones criminales.

Por su parte, el Cartel del Noreste, anteriormente conocido como Los Zetas, es una organización transnacional con sede en el noreste de México implicada en el tráfico de drogas, el secuestro, la extorsión, el contrabando de personas y otras actividades ilícitas. El departamento indicó que el CDN recurre a la violencia para ejercer su control criminal, incluidos ataques contra funcionarios públicos en México.

La Nueva Familia Michoacana es sucesora de la Familia Michoacana, una organización transnacional violenta con sede en el estado de Michoacán, en la costa del Pacífico, que opera en los estados mexicanos de Guerrero, Morelos y México. Además del narcotráfico, el secuestro y la extorsión, el LNFM ataca a funcionarios del Gobierno y utiliza la violencia, incluidos ataques con drones y explosivos, para ejercer su control criminal y aterrorizar a las comunidades.

El Cartel del Golfo (CDG), según el Departamento de Estado, es una violenta organización transnacional con sede en el noreste de México implicada en el tráfico de drogas, el secuestro, la extorsión, el contrabando de personas y otras actividades ilícitas. CDG emplea la violencia, incluidos los asesinatos de civiles y funcionarios del Gobierno, para intimidar a la población y controlar el territorio.

Carteles Unidos es una violenta organización transnacional que se formó a partir de una alianza de múltiples carteles y otros grupos en Michoacán (México), según las autoridades. Desde su formación, CU ha participado en actividades violentas que han causado numerosas víctimas civiles, militares y de las fuerzas del orden.