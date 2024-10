Steve Bannon sale de prisión: "No estoy roto, estoy empoderado"

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 29 de octubre, 2024

Stephen Bannon, exasesor de Donald Trump, fue liberado de una prisión federal de baja seguridad en Danbury, Connecticut. El hecho ocurrió la madrugada de este martes y fue recibido por su hija Maureen.

"No estoy roto, estoy empoderado", dijo Bannon en una entrevista recogida por The New York Times poco después de su liberación a las 3:15 am.

Diversos medios de comunicación explicaron que es probable que Bannon participe en su programa de radio este mismo martes. Además, tiene planificado otros eventos.

"Para conmemorar su liberación, el equipo de Bannon dijo que planea realizar una conferencia de prensa el martes por la tarde en Nueva York", resaltó CNN.

Bannon entró en prisión en julio de 2022 tras ser condenado a cuatro meses por desacato al Congreso. Estaba citado para declarar ante el comité de la Cámara de Representantes que investigó lo sucedido el 6 de enero de 2021 y no compareció.

Al ser cuestionado por los medios de comunicación sobre si creía que valía la pena ir a prisión por no testificar ante el Congreso, aseguró que "1.000 por ciento".

"Si no estás preparado para ir a prisión a luchar por tu país (...) no estás preparado para luchar por tu país", sostuvo el asesor político.