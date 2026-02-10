"Captura ideológica sistémica" de las escuelas K-12, según un informe

El aumento del odio a los judíos y el extremismo en las escuelas K-12 en los Estados Unidos es el resultado de una "captura ideológica sistémica" que ha hecho que las aulas sean hostiles a los judíos, Israel y los valores occidentales, según un libro blanco del North American Values Institute.

El informe, publicado el lunes, sugiere que las ideologías activistas están arraigadas en una visión del mundo que ve opresores y oprimidos.

"La amenaza se está acelerando", afirma. "Una alianza rojo-verde antiamericana y antioccidental, vagamente coordinada, de activistas radicales progresistas e islamistas está expandiendo rápidamente su influencia mediante agresivas operaciones políticas que influyen en las elecciones locales, los consejos escolares y la política de los distritos."

Josh Weiner, jefe de estrategia del instituto, dijo a JNS que el problema es institucional.

"Hay un sistema operativo que se pone en marcha a través de muchos aspectos de las instituciones K-12 que realmente impulsa este extremismo, que conduce al antisemitismo", dijo.

Las teorías académicas -incluidas las que tienen sus raíces en el marxismo y el nacionalismo árabe- ven a los judíos como opresores y tratan la civilización occidental y los valores cívicos estadounidenses como intrínsecamente ilegítimos.

"No sólo considera opresores a los judíos y a Israel, sino que son el canario en la mina de carbón para considerar opresores a toda la civilización occidental, a Estados Unidos y a los valores que sustentan esas civilizaciones", dijo Weiner a JNS.

El libro blanco afirma que las ideas antisemitas entran en las aulas a través de las escuelas de educación que forman a los profesores para que se vean a sí mismos como activistas, los sistemas de acreditación que refuerzan los requisitos ideológicos y los sindicatos de profesores.

La Asociación Nacional de Educación "promovió recursos que eliminaban a Israel de los mapas, amplificó grupos con vínculos extremistas y difundió narrativas que defendían los atentados del 7 de octubre", según el informe.

"Tenemos que estar jugando el mismo juego que las organizaciones más extremistas de los sindicatos", dijo Weiner a JNS.

"No tienen que crear un plan de estudios", dijo. "En realidad tienen organizaciones financiadas desde el extranjero que vienen con un montón de recursos que pueden utilizar, y luego sólo tienen que organizar".

"Hay actores extranjeros que buscan influir en estas personas para crear circunstancias en las que obtengan más poder en todas las instituciones", dijo."Hablo específicamente de China, Qatar y otros actores islamistas".

Qatar Foundation International y los Institutos Confucio de China son ejemplos de actores extranjeros que han financiado planes de estudios, formación de profesores y programas de viajes que incrustan narrativas antiestadounidenses y antiisraelíes en las escuelas estadounidenses, según el informe.

Los programas de estudios étnicos también están arraigados en un movimiento político antioccidental, afirma.

"Hay 27 estados y Washington, D.C. que incluyen conceptos de estudios étnicos en sus estándares de estudios sociales", afirma.

"No se trata sólo de estudios étnicos", dijo Weiner a JNS. "Ha saltado el tiburón a otras partes del espacio educativo. Incluso tenemos un ejemplo en el condado de Montgomery, Maryland, donde dicen directamente: 'Enseñamos el marco cultural de la supremacía blanca', es decir, que los constructos que hicieron buena a la sociedad occidental -la puntualidad, las agendas, la objetividad- son valores de la supremacía blanca".

"Muchos en el mundo judío, comprensiblemente, ven la crisis actual principalmente como un aumento del antisemitismo, en lugar de una creciente captura ideológica", afirma el informe. "Esa visión ha impulsado gran parte de la respuesta de la comunidad judía al problema".

"Grandes inversiones de financiación e influencia profesional se han dirigido a combatir los síntomas del antisemitismo en las escuelas y en la vida pública", dice.

Las inversiones en educación sobre el Holocausto, aunque bienintencionadas, son insuficientes, según el informe.

"No quiero decir que la educación judía, la educación sobre el Holocausto, sea un error, pero nos hemos excedido en ella", dijo Weiner a JNS. "Dormirnos en los laureles de 'tenemos la educación en su sitio' ya no va a funcionar".

El informe pide reformar la acreditación del profesorado, cuestionar la actividad sindical politizada, aumentar la supervisión, imponer la transparencia de los planes de estudio y frenar la influencia extranjera.

"Si no nos enfrentamos a los motores políticos, incluso las respuestas más contundentes al antisemitismo se quedarán cortas", afirma.

"No necesitamos que nuestras aulas sean políticas", dijo Weiner a JNS. "Queremos que nuestros hijos lleguen a su punto de vista político por la razón, por el conocimiento, por la comprensión y por llegar a él por sí mismos, discutiendo, teniendo un discurso abierto. Ese es un valor americano".

Weiner dijo a JNS que los padres deberían "entrar en sus portales de estudiantes y mirar y ver lo que está pasando allí."

"He visto ejemplos concretos de esos portales de estudiantes que van a sitios web muy politizados, literalmente sitios web de PAC,que promueven puntos de vista politizados específicos",dijo.

"¿Están pronunciando el juramento a la bandera en clase? ¿Están todos de pie?", dijo. "Esos son pequeños síntomas e indicios de que pueden estar pasando algunas cosas más grandes".

© JNS