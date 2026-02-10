Batalla campal en la victoria de los Pistons sobre los Hornets que acabó con cuatro expulsados

Publicado por Israel Duro 10 de febrero, 2026

Una batalla campal que se zanjo con cuatro jugadores expulsados eclipsó la victoria de los Detroit Pistons sobre los Charlotte Hornets, que vieron acabar su racha de nueve victorias consecutivas. En lo estrictamente deportiva, Cade Cunningham lideró a los líderes de la Conferencia Este en su triunfo número 39 en lo que va de temporada.

El bochornoso espectáculo que marcó el partido comenzó con 7:09 por jugar en el tercer cuarto, cuando Moussa Diabaté cometió una falta sobre Jalen Duren y luego se encaró con él. Duren le lanzó un manotazo al rostro y se desencadenó un enfrentamiento que involucró a ambos equipos, incluidos miembros del cuerpo técnico.

Además de las expulsiones de los dos jugadores que iniciaron el tumulto salieron del partido Miles Bridges (Charlotte) e Isaiah Stewart (Detroit) quienes se vieron involucrados en un incidente posterior.

"Fue un partido de muchas emociones", dijo Cade Cunningham, quien terminó como máximo anotador con 33 puntos. "Cuando alguien te encara de esa forma vas a buscar defenderte, eso fue lo que hicimos y ahora seguimos adelante".

Detroit gozaba de una ventaja de ocho puntos al momento del altercado y logró mantenerla para sumar su triunfo 39 de la temporada en el primer lugar de la Conferencia Este.

Por Charlotte, Brandon Miller lideró el camino con 24 puntos mientras que Kon Knueppel y LaMelo Ball aportaron 20 cada uno.

Randle devuelve a la senda de la victoria a los Wolves

Los Minnesota Timberwolves se respaldaron en un triple doble de Julius Randle para imponerse 138-116 sobre los Atlanta Hawks en el Target Center (Mineápolis). Randle, de 31 años y figura de Minesota, tuvo una línea de 18 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias.

En lo que se convirtió en una norma durante la jornada de este lunes en la NBA, el partido incluyó un enfrentamiento entre Naz Reid y Mo Gueye, ambos expulsados del encuentro. Los locales dominaron el partido extendiendo la ventaja hasta los 31 puntos, marcando el paso en la pintura 70-42 por medio de Randle y el francés Rudy Gobert.

Los Timberwolves (33-22) se recuperan de una racha de dos derrotas consecutivas en el sexto lugar de la Conferencia Oeste, a ocho juegos del líder Oklahoma City Thunder.

'La Barba' se echa los Cavs a la espalda ante Jokic

James Harden (22) y Donovan Mitchell (32) se combinaron para anotar 54 puntos en la victoria 119-117 de los Cleveland Cavaliers sobre los Denver Nuggets en el Ball Arena (Denver).

Harden, quien fue traspasado a los Cavs el pasado 3 de febrero, igualó el marcador a 117 con 32 segundos por disputar mientras que Mitchell aseguró la victoria con un par de tiros libres. "Simplemente encontramos una forma de ganar", mencionó Harden. "Este es un gran grupo, Devon podría hacer 35 puntos todas las noches".

Los Cavs, que estuvieron abajo hasta por 11 puntos, lograron mantenerse en el encuentro y le permitieron a sus figuras la oportunidad de ir por el partido en la recta final. Fue un partido completo para La Barba, quien sumó a sus 22 puntos, 10 rebotes y siete asistencias.

Por los Nuggets, el serbio Nikola Jokic sumó un nuevo triple doble de 22 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias y llega a 183, acortando distancias con los 207 de Russell Westbrook en el liderato histórico de la NBA.

Demasiado Thunder para los Lakers, incluso sin SGA

Un combativo Oklahoma City Thunder se impuso 119-110 sobre Los Angeles Lakers en el Crypto.com Arena y logra su primera victoria desde la lesión abdominal de Shai Gilgeous-Alexander el 3 de febrero.

Esta vez la responsabilidad cayó en manos de Jalen Williams quien anotó 23 puntos, su última canasta llevó a cinco puntos la ventaja de los visitantes con 52 segundos por jugar. "Hicimos un buen trabajo moviendo la pelota", mencionó Williams. "Siempre es importante confiar en nuestros fundamentos, esa es la razón por la que hemos logrado la victoria".

Los Lakers (32-20), que no contaron con Luka Doncic por segundo partido consecutivo, sufren su novena derrota de la temporada en casa.