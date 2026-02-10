Dos muertos en nuevo ataque de EEUU contra una narcolancha en el Pacífico

Publicado por Virginia Martínez 10 de febrero, 2026

El Ejército anunció este lunes la muerte de dos presuntos narcoterroristas en un nuevo ataque contra una embarcación en aguas del Pacífico, con lo que se eleva a 130 el número de víctimas desde el inicio de la campaña antidrogas de Washington en la región.

Con el argumento de combatir el narcotráfico, el Gobierno del presidente Donald Trump desplegó en septiembre un contingente de militar en el Caribe y el Pacífico oriental, donde al menos 38 embarcaciones han sido destruidas.

Trump alega que los cárteles del narcrotráfico operan desde Venezuela.

"Dos narcoterroristas murieron y uno sobrevivió", indicó este lunes el Comando Sur en su cuenta de X.

Agregó que la Guardia Costera estadounidense fue notificada para activar el sistema de búsqueda y rescate del sobreviviente.

Se trató de la tercera embarcación en ser destruida desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro durante una operación militar en Caraca el 3 de enero.

Maduro se encuentra detenido en Nueva York, donde enfrenta un juicio por narcotráfico.