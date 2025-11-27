España: un exministro del socialista Pedro Sánchez entra en prisión

Publicado por Williams Perdomo 27 de noviembre, 2025

Un juez español acordó este jueves el ingreso en prisión provisional de José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario del Partido Socialista Obrero Español por su presunta implicación en un caso de corrupción. La noticia se suma a los escándalos de corrupción que rodean al presidente del Gobierno, el izquierdista Pedro Sánchez.

El exasistente de Ábalos, Koldo García, implicado también en este complejo caso que investiga las ventas irregulares de mascarillas a las administraciones durante la pandemia de covid-19, deberá ingresar igualmente en prisión provisional para evitar riesgo de fuga, según precisó el magistrado en un comunicado.

"Además de existir indicios más que bastantes de la eventual comisión de graves hechos delictivos, el posible riesgo de que dichos acusados pudieran sustraerse a la acción de la justicia resulta, en este momento, extremo", explica la nota refiriéndose a Ábalos -quien fue relevado de su puesto como ministro en 2021, pero es todavía diputado- y a García.

Ambos deberán ingresar en prisión provisional "comunicada y sin fianza", según decidió el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, tras la vista celebrada en la mañana del jueves, donde la Fiscalía solicitó esta medida.

El magistrado ya había pedido a comienzos de mes que tanto José Luis Ábalos como Koldo García y el empresario Víctor de Aldama fueran enviados a juicio por la comisión de los posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.

Un Gobierno cercado por la corrupción

Pedro Sánchez, abiertamente enemigo de Donald Trump y crítico de Javier Milei, se ve además debilitado por varios escándalos judiciales: su esposa y su hermano están siendo investigados por presunto tráfico de influencias y corrupción.

​Tan solo la semana pasada el Tribunal Supremo de España condenó al fiscal general, Álvaro García Ortiz, a una inhabilitación de dos años para ejercer su cargo por filtrar secretos para perjudicar a la oposición.



La corte considera que el máximo representante de la Fiscalía, nombrado en 2022 a propuesta del Gobierno de izquierda, cometió un delito de revelación de datos reservados y le impuso también unos 7.300 euros de multa (unos 8.400 dólares).



Las posibles condenas

En su escrito de acusación, la Fiscalía solicitó 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García. En el caso de Víctor de Aldama pidió siete.

La Fiscalía denuncia en su escrito el "ánimo de enriquecimiento" de los tres investigados, quienes presuntamente habían establecido un "convenio criminal", en el que "cada uno de ellos asumió un papel diverso y complementario".

Los tres, añade la Fiscalía, aprovecharon la posición de Ábalos en el gobierno español para "favorecer (...) la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería Víctor de Aldama".

Turbulencias judiciales para Sánchez

Antiguo hombre de confianza de Sánchez -y clave para su llegada al poder en 2018 a través de una moción de censura al anterior ejecutivo de derechas, entonces envuelto en un macrocaso de corrupción-, la entrada en prisión de Ábalos supone un nuevo golpe para el presidente del Gobierno.

Más complejas resultan las acusaciones que afronta otro excolaborador cercano, Santos Cerdán, quien salió la semana pasada en libertad condicional tras cinco meses en prisión preventiva por otra investigación por presunta corrupción.

Exnúmero tres del Partido Socialista -cargo en el que había sucedido a Ábalos- Cerdán es sospechoso de estar en el centro de una trama para cobrar dinero a cambio de concesiones irregulares de obras públicas.