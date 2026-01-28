Suiza congela activos de 37 figuras del chavismo, incluidos Maduro, Cilia Flores y su círculo familiar

Publicado por Diane Hernández 28 de enero, 2026

El Gobierno de Suiza ha congelado los activos de 37 figuras vinculadas al chavismo, entre ellas el exdictador venezolano Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores, sus hijos y un sobrino, según reveló la organización Transparencia Venezuela. La medida busca impedir que fondos presuntamente vinculados a la corrupción sean transferidos fuera del país europeo.

La decisión fue adoptada por el Consejo Federal suizo el pasado 5 de enero, apenas dos días después de la captura y extradición a Nueva York del conocido como el hijo de Chávez. La ordenanza se ampara en la legislación helvética sobre activos ilícitos de origen extranjero.

Aunque las autoridades suizas no han hecho públicos los montos bloqueados -alegando confidencialidad bancaria-, Transparencia Venezuela recordó que medios locales estimaron en 2021 que más de 10.000 millones de dólares vinculados al entorno de Maduro podrían encontrarse en Suiza.

Entre los nombres destacados figura buena parte del entorno familiar de Cilia Flores. Sus tres hijos -Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores- y su sobrino Erick Malpica Flores aparecen en la lista. Estos últimos ya habían sido sancionados por Estados Unidos por presuntos sobornos, contratos sobrevalorados y operaciones financieras irregulares. Malpica Flores llegó a ocupar cargos clave como tesorero nacional y vicepresidente de Finanzas de PDVSA.

La lista también incluye a figuras relevantes del poder chavista, como Marleny Contreras, esposa de Diosdado Cabello; Jorge Arreaza, yerno de Hugo Chávez; y ex altos funcionarios como Rafael Ramírez, Diego Salazar, Javier Alvarado, Nervis Villalobos y el ex tesorero Alejandro Andrade.

Asimismo, aparecen empresarios conocidos como "boliburgueses", entre ellos Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo, Alejandro Betancourt y Francisco Convit, quienes habrían amasado grandes fortunas al amparo del poder político.

Suiza no solo tomó medidas contra el patrimonio de este grupo, sino que también les prohibió el ingreso a su territorio y la venta de equipos y tecnología que pudiera emplearse para la represión o la vigilancia.

Desde la década pasada, Suiza ha sancionado a al menos 70 ciudadanos venezolanos, incluyendo la congelación de activos y, en algunos casos, la prohibición de entrada al país.