Una corte federal anula la prohibición de portar armas abiertamente en California por considerarla inconstitucional

Publicado por Misty Severi 3 de enero, 2026

Una corte federal en California anuló el viernes la ley estatal que prohíbe a las personas portar armas abiertamente en la mayoría de los lugares públicos, dictaminando que dicha ley era inconstitucional porque violaba la Segunda Enmienda.

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, citó una sentencia de la Corte Suprema de 2022 que anuló una ley de Nueva York que exigía a las personas que solicitaban una licencia para llevar un arma oculta demostrar que tenían "causa justificada" para portar un arma.

La ley californiana en cuestión prohibía el porte abierto de armas en condados con una población superior a 200.000 personas.

La decisión de 2-1 de la corte de apelaciones afirmó que el caso de California "indudablemente involucra una práctica histórica — el porte abierto — que precede a la ratificación de la Declaración de Derechos en 1791", y que "el registro histórico deja absolutamente claro que el porte abierto forma parte de la historia y la tradición de esta nación".

El juez N. Randy Smith, designado por George W. Bush y que discrepó de la opinión mayoritaria de la corte, escribió que prohibir portar armas abiertamente es constitucional porque California permite llevarlas de manera oculta.

Misty Severi, periodista de Just The News. Puedes seguirla en X para más cobertura. Just The News

© Just The News