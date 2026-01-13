Un representante republicano presenta un proyecto de ley para que Groenlandia sea el estado 51 de EEUU

Publicado por Williams Perdomo 13 de enero, 2026

El congresista Randy Fine presentó este lunes el proyecto de ley de Anexión y Estadidad de Groenlandia. Sostuvo que la decisión se tomó con la intención de "asegurar los intereses estratégicos de seguridad nacional de Estados Unidos en el Ártico y contrarrestar las crecientes amenazas planteadas por China y Rusia".

En ese sentido, la oficina de Fine sostuvo que a medida que se intensifica la competencia global en el Ártico, Estados Unidos no puede permitir que potencias enemigas ganen influencia sobre una de las regiones estratégicamente más importantes del mundo.

“Groenlandia no es un puesto remoto que podamos ignorar; es un activo vital para la seguridad nacional (...) Quien controle Groenlandia controla rutas marítimas clave en el Ártico y la arquitectura de seguridad que protege a Estados Unidos. Estados Unidos no puede dejar ese futuro en manos de regímenes que desprecian nuestros valores y buscan socavar nuestra seguridad”, aseguró el congresista Fine.

La oficina del congresistas explicó que el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio han dejado claro que el Ártico se está convirtiendo rápidamente en un importante escenario de competencia por el poder global.

"Nuestros enemigos les pisan los talones, tras haber eliminado a uno de sus principales aliados, Nicolás Maduro, en Venezuela. China y Rusia continúan expandiendo agresivamente su presencia en la región, mientras que años de políticas débiles bajo el mandato de Joe Biden han erosionado la posición estratégica de Estados Unidos. Restaurar la fortaleza estadounidense requiere una acción decisiva", resaltó la oficina del republicano.