El Partido Republicano impulsa una ley para prohibir que los miembros del Congreso y sus familias compren acciones que coticen en bolsa

Publicado por Joaquín Núñez 12 de enero, 2026

El Partido Republicano presentó la Ley Contra el Uso de Información Privilegiada, que prohibiría a los miembros del Congreso, sus cónyuges e hijos dependientes comprar acciones que coticen en bolsa. La legislación tuvo origen en la Cámara de Representantes y ya fue respaldada por el liderazgo. Mike Johnson, presidente de la Cámara, describió la iniciativa como "un paso importante en nuestros esfuerzos por restaurar la fe y la confianza del pueblo en el Congreso".

El proyecto no obligaría a los congresistas que ya poseen acciones a venderlas, sino que prohibiría futuras compras. Para venderlas, los legisladores y sus familias tendrían que avisar públicamente con anticipación, entre 7 y 14 días antes de la venta.

A su vez, si un legislador no cumple con las reglas, la Comisión de Ética de la Cámara impondría una multa igual a 2.000 dólares o al 10 % del valor de la inversión en cuestión (lo que sea mayor), y a eso sumaría la ganancia neta obtenida de la venta.

"El pueblo estadounidense merece saber que sus congresistas no se están beneficiando de información privilegiada. La Ley contra el uso de información privilegiada garantiza que eso no pueda suceder", expresó el presidente del Comité de Administración de la Cámara de Representantes, Bryan Steil (R-WI), a través de un comunicado.

"Esta legislación es fundamental para restaurar la confianza del público en sus representantes electos. Si quieres negociar con acciones, ve a Wall Street, no al Capitolio", añadió el republicano de Wisconsin.

En cuanto a los próximos pasos de la ley, llegará esta semana al Comité de Administración de la Cámara. De ser aprobada, pasará al pleno para ser votada para todos los miembros. Steve Scalise, líder de la mayoría republicana en la Cámara, adelantó que espera que la votación tenga lugar en las próximas semanas.

"He trabajado estrechamente con el presidente Steil, quien ha estado elaborando incansablemente un proyecto de ley que prohíbe la compraventa de acciones por parte de los miembros del Congreso, y me gustaría presentarlo para su votación en el pleno de la Cámara poco después de que salga del comité", señaló Scalise.

La legislación se suma a otros proyectos similares, como la Ley para Prevenir la Posesión de Valores e Inversiones por parte de Líderes Electos, presentada en abril de 2025, y la Ley para Restaurar la Confianza en el Congreso, presentada en septiembre de 2025.