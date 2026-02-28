Enrique Márquez, el invitado de Trump al SOTU, rompe el silencio en Venezuela y elogia al expresidente español socialista Zapatero y a Petro

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 27 de febrero, 2026

Tres días después de haber sido presentado por Donald Trump ante el Congreso de los Estados Unidos durante el State of the Union, Enrique Márquez, expreso político venezolano, rompió el silencio en Caracas, en un discurso y conferencia de prensa que generaron elogios y también controversia.

La escena en Washington, con su sobrina Alejandra González abrazándolo mientras era ovacionado por los legisladores estadounidenses, lo proyectó como una figura con potencial peso en la transición venezolana. Sin embargo, su primera comparecencia pública tras ese espaldarazo internacional liderado por el presidente Donald Trump dejó un elemento inesperado: una defensa abierta del expresidente socialista español José Luis Rodríguez Zapatero, un actor mal visto por Washington por sus vínculos con el chavismo, y del mandatario colombiano Gustavo Petro, una figura que genera reservas dentro de sectores opositores.

Durante su extensa alocución, Márquez afirmó que “las acciones de Norteamérica y del presidente Trump abren la puerta a una oportunidad” y pidió leer el nuevo escenario como una ventana para avanzar hacia la normalización democrática. No obstante, se negó a ofrecer detalles sobre sus conversaciones en Washington. “Voy a ser muy discreto con los comentarios que tenga que emitir alrededor de las conversaciones que allí sostuve”, dijo.

El dirigente socialdemócrata respaldó la ley de amnistía aprobada recientemente en Venezuela, calificándola como “un primer paso en la dirección correcta”. “No soy de los que critican lo bueno porque siguen soñando con lo ideal. La ley es un avance y la saludamos”, afirmó. También expresó apoyo a la nueva legislación petrolera y dijo estar dispuesto a acompañar a Delcy Rodríguez, líder de facto en Venezuela, en aquello que considere acertado si contribuye a la reconciliación y la democracia.

Esa línea pragmática no le impidió cuestionar duramente al exdictador Nicolás Maduro, arrestado por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero. “Insistieron en suprimir las libertades políticas y económicas del país cuando todo el mundo les estaba pidiendo rectificaciones. Por aferrarse al poder, Maduro ha creado caos, miseria, atraso y migración”, dijo Márquez, quien además arremetió contra el exfiscal del régimen Tarek William Saab, a quien responsabilizó de abusos contra presos políticos y describió como “un personaje gris que trabaja en la oscuridad”.

Márquez relató haber conocido casos de reclusos en condiciones más severas que las suyas en cárceles como Tocorón y El Rodeo, habló de amenazas y traslados punitivos, y denunció desalojos y expropiaciones contra familias de detenidos. “Yo abogo por la libertad de todos ellos”, sentenció.

También dijo respaldar el plan de tres fases planteado por el secretario de Estado Marco Rubio para estabilizar el país y se mostró dispuesto a trabajar con la líder opositora María Corina Machado y con todos los sectores políticos.

Elogios que generan críticas

El punto más delicado y controvertido de su intervención fue durante la conferencia de prensa, al momento de responder las preguntas de los medios, cuando se llenó de elogios para con el político español Zapatero. “Cuenta con todo mi amor y cariño (…) Se comportó como un hermano con mi esposa. Creo que él juega un papel importante en Venezuela. Espero que el tiempo lo reivindique. A mis amigos no los niego”.

Sobre Petro, sostuvo que fue “un gran aliado” para su libertad, anunció que lo visitará próximamente y que emprenderá una gira internacional “en la ruta del agradecimiento”.

Ambos dirigentes han sido cuestionados por sectores opositores que consideran que sus estrategias de diálogo con el chavismo terminaron siendo funcionales al régimen. Que Márquez los reivindique públicamente justo después de haber sido visibilizado por el presidente Trump —referente de una línea dura frente al chavismo— ha generado críticas contra el expreso político.

No obstante, su aparición en el SOTU, su discurso de reconciliación interna y el reconocimiento a actores internacionales de signos ideológicos opuestos perfila a Márquez como un dirigente que intenta convertirse en un hombre de transición, en un momento absolutamente crucial para el futuro de Venezuela.