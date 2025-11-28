El segundo condado más poblado del país dará una renta básica permanente a sus residentes

Publicado por Alejandro Baños 28 de noviembre, 2025

Las autoridades del segundo más poblado del país dio un nuevo paso para extender un programa que otorgaría ingresos permanentes a todos sus residentes procedentes de las arcas públicas.

Hace unos días, la Junta de Comisionados del condado de Cook (Illinois) aprobó una partida presupuestaria de 7,5 millones de dólares con la que se garantizaría una renta básica.

"El condado invertirá 7,5 millones de dólares para seguir apoyando el programa de ingresos garantizados, que proporciona ayuda económica, directa e incondicional, para ayudar a los residentes a llevar una vida más saludable y estable", señalaron las autoridades en un comunicado.

Esta nueva iniciativa es la continuidad de un programa piloto que implantaron las autoridades del condado en 2022.

Con aquel programa piloto -que recibió financiación federal proveniente de los fondos de ayuda por la pandemia del covid-19-, se proporcionaron cheques de 500 dólares mensuales a unas 3.250 familias durante dos años.

La presidente de la Junta de Comisionados del condado de Cook, Toni Preckwinkle, afirmó que esta iniciativa -integrada en su plan presupuestario para el año fiscal 2026- "reafirma que protegeremos a las personas durante los momentos difíciles e invertiremos en un futuro compartido que sea más justo, saludable y resiliente para todos

En el condado de Cook -cuya sede administrativa está en Chicago- es el segundo condado más poblado del país -con unos 5.180.000 residentes, aproximadamente-, siendo únicamente superado por el condado de Los Angeles (California).