El pastor Samuel Rodríguez aseguró que “no existe” ningún plan de la Administración Trump para realizar operativos migratorios en las iglesias

Publicado por Luis Francisco Orozco 27 de noviembre, 2025

El pastor Samuel Rodríguez explicó en Voz News que lo reportado por varios medios de comunicación sobre los presuntos planes de realizar operativos migratorios en las iglesias a lo largo y ancho del país no solamente carece de veracidad, sino que se trataría de nada más que rumores. “Hay un rumor en este momento por las redes sociales que dice que, durante la temporada de Acción de Gracias y Navidad, el Departamento de la Seguridad Doméstica va a realizar redadas aún las iglesias, enfocándose en la deportación de personas que están aquí sin documentos”, dijo Rodríguez.

En cuanto a la credibilidad de dichos rumores, el pastor comentó: “El gobierno federal acaba de negar ese tipo de plan. Ese plan no existe y tampoco se está desarrollando. El mismo Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acaba de negar que ese plan existe, que no hay ni un compromiso ni un plan para redar las iglesias buscando gente sin documentos”. No obstante, también detalló que los diferentes casos que han ocurrido recientemente de arrestos en los estacionamientos de las iglesias han sido contra personas indocumentados que estaban involucrados en actividades criminales.

Puedes disfrutar de todo lo informado por el pastor Rodríguez haciendo clic en el video de abajo.