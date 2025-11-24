JD Vance cruzó a Mitch McConnell por su ataque a la última propuesta de paz para Ucrania: "Ridículo"

Publicado por Joaquín Núñez 24 de noviembre, 2025

JD Vance cuestionó a Mitch McConnell por sus recientes críticas a la propuesta de paz de la Administración Trump para terminar con la guerra entre Ucrania y Rusia. Luego de que el exlíder republicano del Senado criticara el plan de "28 puntos", el vicepresidente respondió en sus redes sociales y aseguró que la Casa Blanca está trabajando para "arreglar el desastre en Ucrania que nos dejó Mitch".

Entre otras cosas, el borrador de la última propuesta estadounidense para terminar la guerra incluye una división clara de los territorios, garantías de seguridad para Ucrania y un plan de reconstrucción liderado por el Banco Mundial. En las últimas horas, Trump aseguró que no se trata de la propuesta de paz final.

En este contexto, el histórico senador de Kentucky criticó la propuesta, argumentando que es demasiado generosa con Rusia. "Es cierto que la debilidad de Biden ha envalentonado a enemigos como Putin. Pero quienes piensan que presionar a la víctima y apaciguar al agresor traerá la paz se engañan a sí mismos. ¿Qué concesiones difíciles estamos exigiendo a Rusia? ¿Cómo puede limitar las defensas de Ucrania contra futuras agresiones aumentar las posibilidades de una paz duradera?", escribió en su cuenta de X.

"El precio y la estabilidad de la paz son importantes, y nuestra credibilidad está en juego. Aliados y adversarios están observando: ¿se mantendrá firme Estados Unidos contra la agresión o la recompensaremos?", añadió McConnell.

"Se trata de un ataque ridículo contra el equipo del presidente, que ha trabajado sin descanso para arreglar el desastre en Ucrania que nos dejó Mitch, siempre dispuesto a firmar cheques en blanco a la política exterior de Biden. Me pregunto si los tres candidatos para sustituir a McConnell en Kentucky comparten su opinión al respecto", respondió Vance.

El vicepresidente se refirió a los paquetes de ayuda a Ucrania aprobados durante la Administración Biden, los cuales contaron con el apoyo de McConnell y de otros senadores republicanos. A su vez, mencionó las primarias republicanas en las elecciones al Senado de Kentucky en 2026. Con McConnell anunciando su retiro, los nombres que ya están en carrera para sucederlo son el exfiscal general del estado, Daniel Cameron; el empresario y donante republicano, Nate Morris; y el congresista Andy Barr.

A Vance se sumó el hijo del presidente, Donald Trump Jr., quien también se expresó en sus redes sociales: "Mitch solo está resentido y arremete contra mi padre porque está enfadado porque los votantes republicanos han rechazado su agenda globalista en casi todo y quieren poner a Estados Unidos primero".

Aunque la relación entre McConnell y Trump fue sólida entre 2017 y 2020, se quebró luego del 6 de Enero del 2021. Desde entonces, ambos han intercambiado ataques, los cuales se han intensificado por parte de Trump en los últimos meses.