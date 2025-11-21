La supervisora de San Francisco Connie Chan anuncia su candidatura para suceder a Nancy Pelosi en el Congreso

Publicado por Luis Francisco Orozco 21 de noviembre, 2025

La supervisora de la ciudad de San Francisco, Connie Chan, anunció este jueves su candidatura para suceder a la representante demócrata de California, Nancy Pelosi, quien se retira y dejará un asiento libre en la Cámara Baja. Chan, quien también forma parte del Partido Demócrata y es miembro de la Junta de Supervisores de la ciudad desde el año 2021, explicó este jueves que decidió postularse “por toda la gente que está siendo excluida por el sistema”, asegurando además que era la candidata ideal para el cargo debido a sus orígenes de clase trabajadora.

“Esta elección se trata de los vecindarios locales versus el dinero externo. No soy una demócrata corporativa. No hice dinero en tecnología. Soy una madre trabajadora. Yo preparo el almuerzo de mi hijo”, dijo a través de un video publicado en YouTube la supervisora de San Francisco, quien a lo largo de estos últimos años ha sido abiertamente crítica tanto del presidente Donald Trump como de su movimiento político MAGA.

Chan, quien nació en la ciudad de Hong Kong, se mudó al estado de California cuando era adolescente, según detalló el sitio web de su campaña, en el cual destaca los logros conseguidos en su rol de supervisora. Poco después de graduarse de la Universidad de California, Davis, Chan trabajó como asistente legislativa de la Junta de Supervisores y como enlace con las comunidades asiático-estadounidenses y de las islas del Pacífico para la entonces fiscal de distrito de San Francisco, Kamala Harris.

La supervisora fue una de las mayores defensoras de la candidatura de la exvicepresidenta para las elecciones del 2024, asegurando que era la figura correcta para suceder al en ese entonces presidente Joe Biden y, al mismo tiempo, representar al partido. Sin embargo, Harris caería derrotada por un Trump que protagonizó uno de los regresos más sorprendentes en la historia de la política estadounidense.