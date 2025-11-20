Trump llama a investigar a funcionarios que impulsaron regulaciones radicales sobre cambio climático

Publicado por Sabrina Martin 19 de noviembre, 2025

La tensión sobre las políticas climáticas volvió al centro del debate político estadounidense luego de que el presidente Donald Trump afirmara este miércoles que los funcionarios responsables de impulsar regulaciones “radicales” sobre el cambio climático deben ser investigados de inmediato. Sus declaraciones se produjeron durante el Foro de Inversión Estados Unidos–Arabia Saudita, celebrado en Washington, DC.

Trump señaló que el pueblo estadounidense rechazaba los modelos de extrema izquierda que considera fracasados, incluida la regulación destinada a frenar el cambio climático. Aunque no mencionó a personas concretas, afirmó que existe “una pequeña conspiración por ahí” y que debe investigarse de inmediato, añadiendo que probablemente ya esté bajo escrutinio.

Críticas al discurso ambientalista

Durante su intervención, Trump recordó que lo que hoy se conoce como “cambio climático” antes se llamaba “calentamiento global”, y expuso su opinión sobre el cambio de terminología: “Palabras perfectas: ‘cambio climático’. Lo tienen todo cubierto: llueva, nieve, haga calor, es cambio climático, está destruyendo el mundo”.

También sostuvo que estas políticas “castigan el éxito, premian el fracaso y producen desastres, incluida la peor inflación en la historia” del país. Además, reiteró su rechazo al Green New Deal, al que ha calificado como la “estafa del Nuevo Pacto Verde”.

Energía, política y una visión económica para Estados Unidos

Su postura climática se enlazó con los mensajes energéticos que ha defendido durante su carrera política. Este mes emitió una proclamación oficial declarando octubre como el “Mes Nacional del Dominio Energético”, en la que criticó lo que describe como la “guerra contra la energía estadounidense” de la Administración Biden. Allí sostuvo que el impulso a la energía renovable cerró plantas de carbón, debilitó la red eléctrica y trasladó empleos energéticos fuera del país.

La Casa Blanca de Trump también difundió un mensaje por el Día de la Tierra en el que destacó su defensa de los recursos naturales desde un enfoque que, según señaló, evita posturas costosas y rechaza lo que denominó “estafas verdes”.