Fetterman vuelve a casa “completamente recuperado” tras estar hospitalizado por un episodio cardíaco
Lejos de ser la primera vez que el senador demócrata sufre un problema delicado de salud, lo cierto es que ha habido varios precedentes que han despertado preocupación.
El senador demócrata por Pensilvania, John Fetterman, anunció este sábado que ya se encontraba completamente recuperado y de vuelta en casa con su familia, luego de haber tenido que ser hospitalizado tras sufrir una fuerte caída como producto de un serio episodio cardíaco el pasado jueves, la cual le produjo varias lesiones. A través de su cuenta en X, el líder demócrata publicó una foto en la que se le puede ver sonriente y con una gran cicatriz en su rostro como consecuencia de la caída. Fetterman detalló que tuvo que recibir 20 puntos.
20 stitches later and a full recovery, I’m back home with @giselefetterman and the kids.— U.S. Senator John Fetterman (@SenFettermanPA) November 15, 2025
I’m overwhelmed + profoundly grateful for all the well-wishes.
Truly.
Grateful for @UPMC for the incredible medical care that put me back together.
THANK YOU SO MUCH.
See you back in DC. pic.twitter.com/j81LXZGLBx
“20 puntos después y completamente recuperado, ya estoy de vuelta en casa con @giselefetterman y los niños. Estoy abrumado y profundamente agradecido por todos los buenos deseos. De verdad. Agradecido con @UPMC por la increíble atención médica que me volvió a poner en pie. MUCHÍSIMAS GRACIAS. Nos vemos de vuelta en DC”, comentó el senador por Pensilvania a través de su cuenta de X, para luego bromear sobre la cicatriz en su rostro en un comunicado, en el que señaló: “¡Si pensabas que mi cara se veía mal antes, espera a que la veas ahora!”.
El pasado jueves, un portavoz de Fetterman comunicó que el líder demócrata había sufrido una fibrilación ventricular, la cual es una grave condición cardíaca que reduce temporalmente el flujo sanguíneo. Si bien dicho episodio provocó diferentes tipos de lesiones tras la caída, el equipo del senador por Pensilvania explicó en varios comunicados que estas fueron menores y que el personal médico de la UPMC en Pittsburgh logró tratarlas de manera eficiente.
Fetterman sufrió un derrame cerebral en 2022
A lo largo de su carrera política, Fetterman se ha caracterizado por ser un político moderado que, en determinados contextos, puede incluso apoyar medidas propuestas por políticos o gobiernos republicanos. Recientemente, el senador por Pensilvania llegó a votar en varias ocasiones con los senadores republicanos para ponerle fin al cierre del gobierno, e incluso ha manifestado su rechazo a la facción más de izquierda dentro del Partido Demócrata.