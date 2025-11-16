Fetterman vuelve a casa “completamente recuperado” tras estar hospitalizado por un episodio cardíaco

Publicado por Luis Francisco Orozco 15 de noviembre, 2025

El senador demócrata por Pensilvania, John Fetterman, anunció este sábado que ya se encontraba completamente recuperado y de vuelta en casa con su familia, luego de haber tenido que ser hospitalizado tras sufrir una fuerte caída como producto de un serio episodio cardíaco el pasado jueves, la cual le produjo varias lesiones. A través de su cuenta en X, el líder demócrata publicó una foto en la que se le puede ver sonriente y con una gran cicatriz en su rostro como consecuencia de la caída. Fetterman detalló que tuvo que recibir 20 puntos.

“20 puntos después y completamente recuperado, ya estoy de vuelta en casa con @giselefetterman y los niños. Estoy abrumado y profundamente agradecido por todos los buenos deseos. De verdad. Agradecido con @UPMC por la increíble atención médica que me volvió a poner en pie. MUCHÍSIMAS GRACIAS. Nos vemos de vuelta en DC”, comentó el senador por Pensilvania a través de su cuenta de X, para luego bromear sobre la cicatriz en su rostro en un comunicado, en el que señaló: “¡Si pensabas que mi cara se veía mal antes, espera a que la veas ahora!”.

El pasado jueves, un portavoz de Fetterman comunicó que el líder demócrata había sufrido una fibrilación ventricular, la cual es una grave condición cardíaca que reduce temporalmente el flujo sanguíneo. Si bien dicho episodio provocó diferentes tipos de lesiones tras la caída, el equipo del senador por Pensilvania explicó en varios comunicados que estas fueron menores y que el personal médico de la UPMC en Pittsburgh logró tratarlas de manera eficiente.