El presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara anuncia que no buscará la reelección en 2026

Publicado por Joaquín Núñez 11 de noviembre, 2025

Jodey Arrington, presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, anunció que no buscará la reelección en 2026. El republicano de Texas comunicó su decisión a través de un video, publicado en sus redes sociales. Argumentó que el servicio público debe ser un "período temporal de gestión, no una carrera".

Arrington, actualmente de 53 años, trabajó previamente para George W. Bush tanto en la gobernación de Texas como en la Casa Blanca. Además, se desempeñó como vicerrector del Sistema Universitario Tecnológico de Texas y posteriormente presidente de una compañía de salud en la ciudad de Lubbock.

Llegó al Congreso en 2016 y desde entonces se enfocó en temas fiscales y presupuestarios, lo que finalmente lo llevó a presidir el Comité de Presupuesto desde enero del 2023. Además, fue el encargado de introducir en la Cámara el 'Big Beautiful Bill', la legislación insignia del presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

En el video, aseguró que haber servido a la gente del distrito 19 de Texas en Washington era el honor más grande de su vida, y que siempre procuró trabajar pensando en dejarle un país más libre y fuerte a sus hijos.

"Soy de un distrito rural y puedo decirles que dar a conocer entre los miembros urbanos y suburbanos los retos únicos de la América rural y las contribuciones únicas de la América rural —como la seguridad alimentaria y la independencia energética y lo mucho que la nación depende de estos trabajadores y vaqueros de las zonas rurales— es otra cosa de la que me siento orgulloso", expresó Arrington.

"Ha sido una oportunidad única, con un impacto generacional, estar casi diez años en esto y ocupar la presidencia del Comité de Presupuesto, liderar la iniciativa para que se aprobara con éxito y ayudar a este presidente a cumplir el mandato que le ha otorgado el pueblo. Me parece un buen momento para dejarlo", añadió.

Entre sus logros, destacó el regreso del algodón en la Ley Agrícola, grandes inversiones en su distrito, nuevos arreglos comerciales y principalmente el cambio de denominación de la autopista Ports-to-Plains a la Interestatal 27 (I-27). Esto mejoró la conectividad y abrió la puerta a miles de millones de dólares en inversión federal y estatal.

En adición, el congresista de Texas dijo tener fe en que los republicanos en Washington retomarán la agenda de la austeridad fiscal, desafiando lo que llamó la "maldición" de la deuda pública.

"El presidente está comprometido con esto, habla de ello constantemente. De hecho, está tomando medidas al respecto, tomando decisiones muy difíciles, no populares políticamente. Todo se reduce a la voluntad política. Trump lo está haciendo. Mike Johnson está comprometido con esto. Y tenemos un número creciente de defensores de la austeridad fiscal que son absolutamente tenaces en este tema", finalizó.