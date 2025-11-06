El dilema de los estados azules hace perder a las empresas

Publicado por Amanda Head 6 de noviembre, 2025

Tras estallar una tensa situación en un gimnasio de Los Ángeles, los negocios pueden verse obligados a decidir si operan en estados donde las leyes les obligan a permitir o no hombres en espacios femeninos.

La cantante Tish Hyman utilizaba el vestuario de mujeres en el gimnasio EoS Fitness (anteriormente Gold's Gym) cuando un hombre biológico con apariencia femenina supuestamente la siguió al interior, la miró fijamente mientras estaba desnuda y la llamó "perra" con voz grave.

Hyman, que se identifica como lesbiana y subraya que no es transfóbica, se enfrentó al individuo, se quejó al personal de las repetidas invasiones de los espacios de las mujeres y expresó su indignación a otros clientes. Finalmente, el gimnasio, adquirido hace sólo unas semanas por EoS, canceló la afiliación de Hyman a causa de sus quejas, lo que provocó un boicot viral y llamamientos a una boicot tanto de Gold's Gym como de EoS Fitness.

La ley del estado de California

Sin embargo, según la ley de California, la palabra "género" engloba la identidad de género y la expresión de género de una persona, lo que incluye su apariencia y comportamiento relacionados con el género, independientemente del sexo asignado al nacer. Esta definición forma parte de protecciones más amplias contra la discriminación basada en la identidad y expresión de género en virtud de leyes como la Ley de Empleo y Vivienda Justos (FEHA).

Además, la Ley Unruh de Derechos Civiles de California prohíbe a las empresas discriminar a los clientes por características protegidas, incluidas la identidad y expresión de género, garantizando que las personas transgénero puedan acceder a los espacios públicos sin prejuicios. Esta ley impone la igualdad de trato en lugares como restaurantes, tiendas, y hoteles, permitiendo a las personas transgénero utilizar las instalaciones y recibir servicios acordes con su identidad de género.

Efectivamente, ni Gold's Gym ni EoS Fitness, ni ningún otro negocio dentro del estado, pueden prohibir a las personas con identidad transexual el uso de cualquier instalación específica de género, a pesar de las llamadas al boicot que pueden deteriorar los beneficios de una empresa.

Según LGBTmap.org, 22 estados, un territorio estadounidense y el Distrito de Columbia tienen leyes que prohíben explícitamente la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Las empresas deben decidir

Las empresas se enfrentan ahora a una difícil decisión operativa: ¿Permanecen en estados como estos que imponen a sus empresas que permitan a cualquier persona utilizar cualquier instalación, enfrentándose a reacciones públicas y boicots? O bien, ¿se abstienen de operar en estos estados para preservar su marca, posiblemente ampliando su base de clientes en los estados restantes con aquellos que creen que las instalaciones para mujeres deben ser sólo para mujeres biológicas?

Dependiendo de la gravedad del boicot, puede resultar bastante costoso para una empresa.

Bud Light, una de las empresas más emblemáticamente estadounidenses, obligó a muchos clientes a abandonar la marca en masa después de que utilizaran a un hombre biológico con apariencia femenina, Dylan Mulvaney, en un vídeo promocional de la marca de cerveza durante el torneo March Madness de la NCAA. La medida le costó a su empresa matriz, Anheiser-Busch, aproximadamente $1.400 millones.

Los estados azules se radicalizan, pero al final pueden perder

Los vídeos del incidente de Hyman se hicieron virales en las redes sociales el lunes por la noche, la víspera de las elecciones de California que decidirán si el estado aprueba la Proposición 50, un esfuerzo politizado para manipular las líneas del Congreso de California a favor de los demócratas.

Si se aprueba, la Propuesta 50 retirará la responsabilidad de establecer distritos a la denominada Comisión Bipartidista de Redistribución de Distritos Electorales de California y la transferirá a la Legislatura Estatal, de tendencia claramente demócrata.

La radicalidad de la política californiana podría alejar a los votantes de su tradicional voto azul. Hyman dio continuidad a sus vídeos de experiencias en el gimnasio con uno más largo, en el que admitía que votó a la ex vicepresidenta Kamala Harris en las elecciones de 2024 "porque es negra". Sin embargo, a la luz de su reciente polémica, dijo: "No soy republicana. Tampoco soy demócrata. Soy una mujer. Hago música. No hago política".

"Supongo que eso es una lección en sí misma. Tenemos que empezar a prestar atención a la política, todos, porque las cosas que hemos estado votando en mis 20s o 30s me están dando una patada porque no presté atención a nada. No le estoy diciendo a nadie que vote a republicanos o demócratas porque no soy ni lo uno ni lo otro, sólo soy una mujer que defiende los derechos de las mujeres."

