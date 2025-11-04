EN VIVO: Nueva York, Virginia y Nueva Jersey eligen líderes locales en una jornada electoral clave

Publicado por Sabrina Martin 4 de noviembre, 2025

Este martes 4 de noviembre, varias ciudades y estados de Estados Unidos celebran elecciones locales y estatales para escoger alcaldes, gobernadores y tomar decisiones clave sobre representación política.

Dieciocho grandes ciudades votan por nuevos alcaldes —incluyendo Nueva York, Atlanta, Boston y Minneapolis— mientras Virginia y Nueva Jersey eligen gobernador. En California, los electores deciden si la Legislatura asume temporalmente el proceso de redistribución de distritos.

Es la primera prueba electoral importante del segundo mandato del presidente Donald Trump, con contiendas destacadas como la alcaldía de Nueva York —entre Andrew Cuomo, Zohran Mamdani y Curtis Sliwa— y las carreras a gobernador en Virginia y Nueva Jersey.

Los centros de votación abrieron desde las 6:00 a. m., y a lo largo del día se seguirán de cerca los desarrollos de la jornada electoral en distintas regiones del país. Para ver actualizaciones y el pulso de estas elecciones locales y estatales, mantente atento a este espacio.

Sigue las novedades aquí:

05:15 pm Cuomo llama a sus seguidores a votar en las últimas horas en Nueva York 23:18 04/11/2025 23:18 04/11/2025 Andrew Cuomo publicó un mensaje agradeciendo el apoyo de voluntarios y votantes, e instó a los neoyorquinos a aprovechar las horas restantes antes del cierre de urnas a las 9 p. m. El exgobernador busca dar el impulso final en una contienda marcada por alto entusiasmo y fuertes contrastes ideológicos.

04:40 pm Alta participación en uno de los condados más ricos de Virginia 22:45 04/11/2025 22:45 04/11/2025 Fairfax, uno de los condados más ricos de Virginia, reportó un 20,1% de participación presencial hasta las 3 p.m., cifra que se suma al 23,9% que votó anticipadamente, reflejando el alto interés en una contienda que definirá si Virginia mantiene el camino trazado bajo Glenn Youngkin o cambia de dirección.

04:38 pm Ciattarelli anticipa una victoria cerrada en Nueva Jersey 16:38 04/11/2025 16:38 04/11/2025 El equipo de Jack Ciattarelli asegura que la carrera por la gobernación está al alcance y confía en que una alta movilización republicana, sumada al respaldo de independientes y demócratas moderados, marque la diferencia.

04:26 pm Fiscal general llama a dividir el voto en Virginia 22:32 04/11/2025 22:32 04/11/2025 El fiscal general Jason Miyares sorprendió al promover que los votantes dividan su voto entre él y la candidata demócrata a gobernadora, lo que implica un desaire público a la republicana Winsome Earle-Sears. El gesto llega justo después de que Donald Trump también evitara mencionarla en un mitin, subrayando tensiones dentro del Partido Republicano en un estado clave.

04:06 pm Schumer esquiva preguntas sobre su voto 16:06 04/11/2025 16:06 04/11/2025 El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, evitó decir por quién votó en la elección para alcalde de Nueva York y solo afirmó que trabajará con el próximo mandatario local. Tras una larga reunión con su bancada, dijo que aún no hay acuerdo para reabrir el gobierno y volvió a responsabilizar al presidente Donald Trump.

04:05 pm Récord de participación en Nueva York 16:05 04/11/2025 16:05 04/11/2025 Nueva York registra su mayor nivel de participación en una elección municipal desde 2001, con más de 1,4 millones de votos emitidos hasta media tarde, incluido el voto anticipado. Con seis horas aún por delante antes del cierre de urnas, la ciudad supera con holgura los 1,15 millones de sufragios totales de la elección de 2021, señalando un marcado interés en la contienda por la alcaldía.