Varios senadores republicanos llaman al 'impeachment' del juez Boasberg por "abuso de poder"

2 de noviembre, 2025

Varios senadores del GOP como Ted Cruz, Eric Schmitt o Marsha Blackburn han cargado contra el juez James Boasberg por emitir las órdenes para que permitieron la investigación del exfiscal especial Jack Smith sobre ellos, así como órdenes mordaza para que la compañía telefónica no avisara a los titulares de las líneas del registro.

En una rueda de prensa la pasada semana, los congresistas hicieron un llamamiento a los republicanos de la Cámara de Representantes para lanzar un impeachment contra Boasberg, que fue designado por Barack Obama.

"Rendición de cuentas para estos fanáticos partidistas que intentaron corromper el DOJ"

Visiblemente molestos, los senadores acusaron a Boasberg de ser un "juez activista" y de "abuso de poder" por el que debe responder ante los senadores. "Habrá rendición de cuentas para estos fanáticos partidistas que intentaron corromper al Departamento de Justicia y al poder judicial para atacar a sus enemigos", apuntó Cruz.

"Este juez deshonesto debe irse"

Por su parte, Eric Schmitt apuntó que Boasberg "es el ejemplo perfecto de juez deshonesto" y le acusó de haberse "entrometido en los casos de Trump, fomentado una campaña judicial de 'resistencia' y dictado órdenes de silencio ilegales a senadores republicanos". Por todo ello, a juicio del senador, "este juez deshonesto debe irse. Recapitulemos".

"Debe responder ante el Comité Judicial del Senado por este abuso de poder flagrante"

También Blackburn dejó ver su indignación con la participación del juez en la investigación a la que fue sometida por parte de Jack Smith:

"James Boasberg, un juez activista nombrado por Obama, ordenó a Verizon que no me informara sobre la citación de Jack Smith para obtener mis registros telefónicos, alegando falsamente que yo podría destruir las supuestas pruebas. Debe responder ante el Comité Judicial del Senado por este abuso de poder flagrante".