Duro intercambio entre la 'feminista' AOC y Riley Gaines sobre la participación de hombres en categorías femeninas

Publicado por Carlos Dominguez 28 de octubre, 2025

La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) se burló este lunes de la exnadadora de la Universidad de Kentucky Riley Gaines, después de que esta advirtiera sobre el giro hacia la extrema izquierda que está dando el Partido Demócrata.

El acalorado intercambio comenzó cuando Gaines republicó en X una foto de la congresista en un mitin con el senador Bernie Sanders y el candidato socialista a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani.

"Nos están destruyendo desde dentro", exclamó Gaines en su post.

AOC, quien se jacta de ser feminista, respondió el lunes a la exnadadora burlándose de su empate en el quinto lugar con el nadador trans Lia Thomas en las 200 yardas de estilo libre de los campeonatos femeninos de natación y buceo de la NCAA de 2022.

"Quizá si hubieras canalizado toda esa rabia en nadar más rápido no habrías quedado quinta", escribió la socialista en X.

A las declaraciones de Ocasio-Cortez, la exnadadora respondió que siempre le hace gracia cuando piensan que "han dado en el clavo" al señalar de que fue la quinta mujer más rápida (del país), pero se olvidan convenientemente del hombre mediocre que ocupó el puesto 462 en la categoría masculina.

"Misógina ignorante", añadió.

Gaines quiere debatir con AOC

El lunes por la noche, la exnadadora declaró en el programa The Ingraham Angle que está preparada para debatir con AOC cuando la socialista lo considere oportuno:

"Debatiré con ella cuando quiera. Ella puede defender el socialismo - yo defenderé el capitalismo. Ella puede defender quitar a Dios - yo defenderé una visión bíblica del mundo. Ella puede defender el sacrificio de niños - yo defenderé la santidad de la vida", añadió.

Tuberville respalda a Gaines

Ante los ataques de Ocasio-Cortez, el senador republicano Tommy Tuberville, quien ha patrocinado la legislación para prohibir que los hombres biológicos compitan en deportes femeninos, dio su firme apoyo a Riley Gaines.

"¿Qué pasó con el 'apoyo a todas las mujeres' AOC?", preguntó Tuberville en X. "Riley_Gaines_ es 5 veces campeona de la SEC y 12 veces All American de la NCAA. Por no mencionar que es una patriota que ha luchado cada día por las mujeres y las niñas".

"Mientras tanto, AOC piensa que 'derechos de la mujer' sólo significa aborto", añadió.