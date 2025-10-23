Wisconsin: el FBI anuncia un importante desmantelamiento de bandas violentas en el sureste

Publicado por Carlos Dominguez 23 de octubre, 2025

El FBI de Milwaukee, Wisconsin, anunció los resultados de la Operación Chalkline, una investigación criminal que duró varios años y cuyo objetivo era desmantelar una violenta banda callejera que operaba en Milwaukee y Racine, con conexiones directas a un importante cártel internacional.

De acuerdo con un comunicado del FBI, agentes especiales y oficiales de la fuerza especial de la agencia en Milwaukee detuvieron a 22 personas por delitos federales y ejecutaron 24 órdenes de registro en colaboración con socios locales, estatales y federales.

La investigación resultó en la incautación de más de 8 libras de cocaína, 260 gramos de fentanilo, 1,5 libras de metanfetaminas, 6 libras de marihuana, 23 armas de fuego y tres vehículos.

"El FBI de Milwaukee sigue dando prioridad al aplastamiento de los delitos violentos, junto con nuestros socios de las fuerzas del orden para garantizar la seguridad pública en Milwaukee, Racine y en todo el estado de Wisconsin", publicó la agencia en X.

Una operación conjunta de varias agencias

La investigación fue dirigida por el Departamento de Policía de Mount Pleasant como parte del Grupo Especial de Calles Seguras del Área de Milwaukee del FBI, que incluía oficiales del Departamento de Policía de Caledonia, del Departamento de Policía de Mount Pleasant, de la Oficina del Sheriff del Condado de Racine y del Departamento de Policía de Racine.

El FBI anunció que la operación también incluyó 14 equipos SWAT, el Departamento de Policía de Cudahy, la Oficina del Sheriff del Condado de Milwaukee, el Departamento de Policía de Milwaukee, el Departamento de Policía de Oak Creek, el Departamento de Policía de West Allis, la División de Investigación Criminal del Departamento de Justicia de Wisconsin, la Patrulla Estatal de Wisconsin, la ATF, la DEA, el HSI y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, anunció que la Operación Chalkline es uno de los desmantelamientos de bandas criminales más significativos hasta la fecha.