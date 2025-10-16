“Primero el país, después mi partido”: Fetterman critica a los demócratas por el cierre del Gobierno

Publicado por Luis Francisco Orozco 16 de octubre, 2025

El senador demócrata por Pensilvania, John Fetterman, criticó este miércoles a los legisladores de su propio partido por el cierre del Gobierno, argumentando que todas las discusiones que giran en torno a los subsidios de salud pueden fácilmente tener lugar una vez que el Gobierno esté debidamente financiado. Durante un foro público transmitido por el medio NewsNation en el Kennedy Center, Fetterman aseguró que muchos políticos deberían anteponer siempre los intereses de la nación en lugar de los correspondientes a su partido. “Primero el país, después mi partido”, dijo el senador.

“Me encantaría tener una conversación sobre los subsidios de salud. Pero [el cierre] es perjudicial para el país… No puedo votar a favor de cerrar el Gobierno”, añadió Fetterman, quien comentó que muchos de sus electores le habían manifestado su molestia ante el hecho de que los senadores demócratas no hayan podido aún llegar a un acuerdo con los republicanos para reabrir el Gobierno. Asimismo, el senador demócrata detalló que dichos electores también tenían como una de sus principales quejas la situación de la guerra entre el grupo terrorista palestino Hamás y el Estado de Israel, pero sugirió que estas se habrían ido reduciendo desde el reciente alto el fuego materializado tras los acuerdos conseguidos con el presidente Donald Trump.

Desde el inicio del cierre del Gobierno, Fetterman ha sido uno de los tres miembros de la Conferencia Demócrata del Senado que ha votado a favor de la propuesta republicana para financiar al Gobierno hasta el 21 de noviembre, junto al senador independiente por Maine Angus King y la senadora demócrata por Nevada Catherine Cortez Masto.