El presidente del Gobierno español planta a la prensa tras ser abucheado durante el desfile por el Día de la Hispanidad

Publicado por Israel Duro 12 de octubre, 2025

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, volvió a ser abucheado por los ciudadanos que se acercaron a ver el tradicional desfile del Ejército para conmemorar la Fiesta Nacional y el Día de la Hispanidad por las calles de Madrid. El líder socialista, visiblemente molesto, abandonó de manera precipitada los actos de conmemoración en el Palacio Real sin atender a los medios en el tradicional corrillo.

A diferencia de otros años, Sánchez sí aguantó 20 minutos de abucheos e insultos de otros espectadores mientras esperaba la llegada de los reyes de España.

Aplausos a los reyes y vuelta al desfile de la infanta Leonor tras dos años de ausencia

D. Felipe y Doña Letizia llegaron en un rolls de Patrimonio Nacional y escoltados por el Batallón a caballo de la Guardia Real. En claro contraste con la llegada del presidente del Ejecutivo, los asistentes rompieron en aplausos y vítores a su paso.

Justo detrás de ellos viajaba la siguiente en la línea de sucesión de la Corona, la infanta Leonor, que regresaba al evento tras dos años de ausencia por su ingreso en el UWC Atlantic College de Gales. Junto a ella viajaba su hermana, la infanta Sofía.

3.847 uniformados, 229 caballos, 6 perros, 45 aviones, 19 helicópteros y 123 vehículos

En el desfile participaron 3.847 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones del Estado. Además, desfilaron, 229 caballos, seis perros, 45 aviones, 19 helicópteros, 123 vehículos y 39 motos. Como novedad este año, tras la jubilación de la Patrulla Águila fue la Formación Mirlo, compuesta por los Pilatus C-21, quien tiñó el cielo de Madrid con los colores de la bandera nacional.

Como curiosidad, la tradicional cabra de la Legión, una de las figuras que más simpatías despierta entre los asistentes, fue este año un borrego macho de tres años llamado Baraka.