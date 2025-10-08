A dos años del ataque de Hamás, Trump recibe a un rehén liberado y a la familia de un soldado asesinado

Publicado por Sabrina Martin 7 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump se reunió este martes en el Despacho Oval con Edan Alexander, un joven estadounidense-israelí liberado tras casi dos años en cautiverio por Hamás, y con los familiares de Omer Neutra, un soldado con doble nacionalidad que murió durante el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023.

La reunión coincidió con el segundo aniversario de aquella ofensiva, en la que más de 1.200 israelíes fueron asesinados y al menos 251 personas fueron secuestradas. El cuerpo de Neutra aún permanece en Gaza, según confirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una publicación en X donde informó sobre el encuentro.

Un encuentro marcado por el recuerdo y la promesa de paz

Durante la reunión, Trump reafirmó su compromiso de lograr la liberación de todos los rehenes que permanecen en poder de Hamás. “El presidente Trump se compromete a traer a casa a todos los rehenes”, señaló la Casa Blanca. La inteligencia israelí estima que al menos 20 personas siguen con vida en Gaza, mientras que los cuerpos de unas 25 más permanecen retenidos.

Según reportó la periodista Neria Kraus, Trump expresó su confianza en que se podría alcanzar un acuerdo de paz en cuestión de días. El mandatario impulsa un plan que busca poner fin a la guerra en Gaza, garantizar la liberación de los cautivos y establecer una coalición internacional que asuma la administración del enclave. Las negociaciones, en las que participan Israel, Estados Unidos y mediadores regionales, estarían en su fase final.

Historias de dos estadounidenses-israelíes

Edan Alexander, de 21 años, creció en Nueva Jersey y se trasladó a Israel tras graduarse de la escuela secundaria. Sirviendo en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), fue capturado por Hamás durante el ataque del 7 de octubre y permaneció secuestrado durante 19 meses hasta su liberación en mayo de este año.

Trump ya había hablado con Alexander por teléfono tras su rescate y lo recibió por primera vez en la Casa Blanca en julio. En aquella ocasión, el joven expresó su gratitud diciendo: “Vine a agradecer a la persona responsable de salvarme la vida”. Alexander ha anunciado que planea reincorporarse a las FDI en las próximas semanas y ha reiterado su deseo de volver a servir junto a sus compañeros.

Omer Neutra, ciudadano estadounidense e israelí, creció en Long Island y era comandante de tanque en el ejército israelí cuando fue asesinado durante el ataque de Hamás. Su familia ha mantenido viva la exigencia de recuperar su cuerpo para poder darle sepultura en Israel.