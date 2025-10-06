Trump felicita a Japón por haber elegido, por primera vez en su historia, a una mujer como primera ministra

Publicado por Ben Whedon 6 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump felicitó este lunes a Japón por elegir a su primera mujer primera ministra después de que el Partido Liberal Democrático (PLD) eligiera a Sanae Takaichi para liderarles en un concurso interno.

"Japón acaba de elegir a su primera mujer primera ministra, una persona muy respetada, de gran sabiduría y fortaleza. Esta es una tremenda noticia para el increíble pueblo de Japón ¡Felicidades a todos!". publicó Trump en Truth Social.

Sin embargo, Takaichi aún no se ha convertido técnicamente en primera ministra. El PLD mantiene actualmente el apoyo de la pluralidad en la cámara baja japonesa y se espera que ella asuma el cargo, tras la confirmación formal.

Shigeru Ishiba es el actual primer ministro y planea dimitir formalmente esta semana en medio de bajos índices de aprobación. Takaichi ha sido descrita como una protegida y aliada del fallecido primer ministro Shinzo Abe, que a su vez fue aliado del presidente Donald Trump.

