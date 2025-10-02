El DOE pone fin a más de $7.000 millones en proyectos que impulsan la "agenda climática de la izquierda"

Publicado por Williams Perdomo 2 de octubre, 2025

El Departamento de Energía informó de que que pondrá fin a al menos 7.000 mil millones de dólares en subvenciones para 223 proyectos financiados a través de varias de sus oficinas de energía limpia.

El director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russ Vought, aseguró que la decisión tiene como intención acabar con la "financiación de la nueva estafa verde para impulsar la agenda climática de la izquierda".

En ese sentido, el departamento publicó un comunicado en el que detalló que tras una revisión financiera exhaustiva e individualizada, el DOE determinó que estos proyectos no avanzaban adecuadamente las necesidades energéticas del país, no eran económicamente viables y no proporcionarían un retorno positivo de inversión para los contribuyentes.

"Desde el primer día, el Departamento de Energía comenzó la tarea crítica de revisar miles de millones de dólares en adjudicaciones financieras, muchas de las cuales se apresuraron en los últimos meses de la Administración Biden sin la documentación adecuada según cualquier estándar empresarial razonable", dijo el secretario Chris Wright.

El 26% de las adjudicaciones fueron otorgadas entre las elecciones y la investidura de Trump El Departamento de Energía señaló que del total de las 321 adjudicaciones financieras canceladas, el 26% fueron otorgadas entre el día de las elecciones y el día de la investidura de Donald Trump. Solo esas adjudicaciones tenían un valor de más de 3.000 millones de dólares.

Entre tanto, en mayo de 2025, el secretario Wright emitió un Memorando Secretarial titulado “Garantizando la Responsabilidad en la Asistencia Financiera". Según lo establecido en el memorando, los beneficiarios tienen 30 días para apelar la decisión de cancelación. Algunos de los proyectos incluidos en el anuncio ya han iniciado ese proceso.