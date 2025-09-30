Trump sugiere que se deben usar las ciudades peligrosas del país como “campos de entrenamiento" para militares

Publicado por Williams Perdomo 30 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump aseguró que se deberían usar las ciudades del país inseguras como Chicago o Nueva York como “campos de entrenamiento”.

Durante un mensaje que dirigió a decenas de generales y almirantes de alto rango en Quantico, Virginia, afirmó que una de las prioridades de las fuerzas armadas debe ser la defensa del país.

En ese sentido, explicó que los líderes presentes podrían encargarse de apoyar las intervenciones federales en ciudades inseguras lideradas por los demócratas, como Chicago y Nueva York.

“Son lugares muy inseguros, y vamos a ir corrigiéndolos uno por uno (...) Y esto será un factor importante para algunas de las personas en esta sala. Eso también es una guerra. Es una guerra interna”, dijo Trump.

Además detalló que “le dije [al secretario de Defensa, Pete Hegseth] que deberíamos usar algunas de estas ciudades peligrosas como campos de entrenamiento para nuestras fuerzas armadas —la Guardia Nacional, pero nuestras fuerzas armadas—, porque vamos a ir a Chicago muy pronto”, añadió Trump.

El presidente también tildó de incompetente al alcalde de la ciudad.

Durante el encuentro, el republicano aseguró que "resucitará el espíritu guerrero" de las fuerzas armadas del país, "el espíritu que ganó y construyó esta nación".