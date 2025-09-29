El precio del oro alcanza un máximo histórico

Publicado por Williams Perdomo 29 de septiembre, 2025

El precio del oro alcanzó un máximo histórico. La onza se ubicó por encima de los 3.850 dólares. El hito se conoce en un momento en el que hay incertidumbre por el posible cierre del Gobierno.

De acuerdo con datos de Bloomberg, el oro subió hasta un 1,6%, alcanzando un máximo histórico de 3.819,81 dólares la onza. Entre tanto, la plata subió hasta un 2,4%, mientras que el platino y el paladio también experimentaron un fuerte repunte.

En el último año, el valor del oro se ha disparado, convirtiéndose en un activo seguro para los inversionistas en un momento de incertidumbre comercial.

En abril, el metal cotizó, por primera vez en la historia, por encima de los 3.500 dólares -3.500,10 dólares, concretamente-.

Hace unas semanas, el presidente Donald Trump anunció que, por el momento, no impondrá aranceles a las importaciones de este metal. "¡El oro no estará sujeto a aranceles!", escribió en una publicación en Truth Social.

El cierre del Gobierno A menos que republicanos y demócratas rompan su estancamiento en las negociaciones, el Gobierno federal cerrará parcialmente el 1 de octubre, suspendiendo a cientos de miles de empleados federales y deteniendo docenas de servicios.



Entre tanto, la bolsa de Nueva York abrió este lunes con una leve alza, en un mercado atento a la política estadounidense ante el riesgo de una parálisis presupuestaria del Gobierno federal.

En los primeros intercambios, el índice Dow Jones sumaba 0,26%, el tecnológico Nasdaq avanzaba 0,37% y el índice más amplio S&P 500 ganaba 0,55%.