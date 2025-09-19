Los expertos de Kennedy aprueban la primera modificación de las recomendaciones de vacunación infantil

Publicado por Israel Duro 19 de septiembre, 2025

El Departamento de Salud de Robert F. Kennedy comenzó las modificaciones del calendario de vacunación infantil nacional. El jueves, el El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés) escogido por el secretario de Salud del presidente Trump anunció su primer cambio.

Este consejo asesor científico, encargado de hacer recomendaciones a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), votó recomendar que ningún niño menor de cuatro años reciba la vacuna combinada MMRV, que cubre sarampión, paperas, rubéola y varicela.

En cambio, los padres deberían recibir la alternativa de inyecciones separadas de MMR y varicela para sus hijos, decidieron los miembros. La vacuna combinada tiene un pequeño riesgo de causar convulsiones febriles temporales que no amenazan la vida.

Ponderar los riesgos y beneficios: "Todo lo que inyecto a alguien tiene un riesgo"

El doctor Kirk Milhoan explicó que la ACIP no está tratando de eliminar las vacunas infantiles, sino ponderar los riesgos y beneficios: “No intento decir que no se vacune a los niños. Lo que intento decir es: '¿Puedo disminuir el riesgo? Porque todo lo que inyecto a alguien tiene un riesgo".

El doctor Robert Malone, por su parte, subrayó que "es evidente que una parte importante de la población de Estados Unidos está muy preocupada por la política y los mandatos de vacunación".

El doctor Milhoan, también apuntó: “Creo que lo justo sería preguntar a los pacientes cuántas veces consideraron que se les habían dado todos los riesgos y beneficios de cualquier vacuna o medicamento... Creo que probablemente no estamos cumpliendo con la norma del verdadero consentimiento informado".

Críticas a la medida: "Riesgo de erosionar protecciones que sabemos que funcionan"

La posición de la ACIP, sin embargo, levantó discrepancias en otros especialistas. Así, el presidente del Comité de Enfermedades Infecciosas de la Academia Estadounidense de Pediatría, Sean O'Leary, explicó a AFP que "el debate se resolvió hace años y que los padres ya tienen la opción de ambas alternativas".

"Todavía estoy desconcertado de que esto haya vuelto a ser tema de discusión", dijo. "Lo único que se me ocurre es que se trata de otra estrategia para asustar a los padres".

La epidemióloga Syra Madad indicó a la AFP que con las discusiones del jueves se corre "riesgo de erosionar protecciones que sabemos que funcionan".

La vacuna contra la Hepatitis B el primer día de vida, y la del covid, a debate

Los miembros del comité pospusieron hasta el viernes una esperada votación sobre si eliminar la norma establecida de inmunizar a los recién nacidos contra la hepatitis B dentro de las primeras 24 horas de vida, movimiento que causa alarma generalizada entre expertos en salud pública.

En este sentido, el PhD Retsef Levi, de la ACIP, admitió la importancia de administrar la vacuna contra la Hepatitis B a los bebés nacidos de madres seropositivas y a otras poblaciones de riesgo, "pero no estoy seguro de ver el impacto de la vacunación universal y definitivamente no en el día cero de vida".

Junto con la votación sobre la hepatitis B, el comité se reunirá nuevamente y considerará la vacuna de covid de esta temporada, quién debería recibirla y quién debería pagar por ella.