Estados demócratas desafían a Kennedy Jr. y lanzan sus propias guías de vacunación

Publicado por Sabrina Martin 17 de septiembre, 2025

Cuatro estados controlados por demócratas —California, Oregon, Washington y Hawái— anunciaron este miércoles recomendaciones propias sobre vacunas estacionales, en abierta oposición a los lineamientos impulsados a nivel federal por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

Una postura contraria a la Administración Trump

Bajo el nombre de Alianza de Salud de la Costa Oeste, los funcionarios estatales instaron a que todos los mayores de seis meses se vacunen contra la gripe este otoño. También recomendaron la aplicación de la vacuna contra el covid -19 a mujeres embarazadas, bebés y adultos en contacto con poblaciones vulnerables, así como la vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS) para recién nacidos y adultos mayores.

Las guías estatales difieren de las recomendaciones actuales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) bajo Kennedy Jr., que ya no sugieren la vacuna contra el covid-19 de manera rutinaria para embarazadas sanas ni para niños pequeños sin factores de riesgo.

Choque con las autoridades federales

El anuncio coincide con una semana clave: el nuevo Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, reorganizado este verano por Kennedy tras destituir a todos sus miembros anteriores, evaluará posibles cambios en varias vacunas, incluidas las del covid-19, hepatitis B y sarampión.

Ese mismo día, Susan Monarez, exdirectora de los CDC, declaró ante el Senado que fue despedida por negarse a respaldar las propuestas de Kennedy, un testimonio que evidenció la tensión entre la nueva dirección federal y las agencias de salud tradicionales.