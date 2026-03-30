Sinner triunfa en Miami y completa el 'Sunshine Double'

Publicado por Alejandro Baños 30 de marzo, 2026

El número dos del ranking ATP, Jannik Sinner, logró su segundo título del ATP Masters 1000 de Miami al derrotar al tenista checho Jiri Lehecka en la final en dos sets (6-4 y 6-4). Un duelo que se vio afectado por la lluvia, ya que retrasó su inicio y lo interrumpió al término de la primera manga.

Con este triunfo, Sinner consiguió algo inédito desde 2017: ser el primer tenista masculino en completar el conocido como Sunshine Double (conquistar los títulos del ATP Masters 1000 de Indian Wells y del ATP Masters 1000 de Miami en una misma temporada).

"Es algo que nunca habría pensado que ganaría, porque es difícil de lograr", dijo Sinner tras vencer en Miami. "Venir aquí y rendir otra vez a un nivel muy alto después de Indian Wells significa mucho".

El último en lograr este hito fue el suizo Roger Federer. Antes, también lo hicieron el serbio Novak Djokovic, el chileno Marcelo Ríos y los estadounidenses Andre Agassi, Pete Sampras, Michael Chang y Jim Courier.

En el ranking WTA (femenino), Aryna Sabalenka lo consiguió esta temporada.

Vencer en el ATP Masters 1000 de Miami ha hecho que Sinner se sitúe a 1.190 puntos del número uno del ranking ATP, Carlos Alcaraz.