Huckabee critica a Israel por impedir al patriarca Pizzaballa ofrecer la misa de Ramos en el Santo Sepulcro; Netanyahu pide corregir el “incidente”

Publicado por Luis Francisco Orozco 29 de marzo, 2026

El senador republicano Ted Cruz y el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, criticaron este domingo a la policía e Israel por impedir que altos funcionarios católicos ingresaran a la Iglesia del Santo Sepulcro para los servicios del Domingo de Ramos. Lejos de terminar en un incómodo roce, el presidente israelí Isaac Herzog manifestó sus disculpas por lo sucedido mientras que el primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó corregir la situación de inmediato.

Según señaló el Patriarcado Latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa y el reverendo padre Francesco Ielpo fueron detenidos mientras se dirigían de forma privada al templo y obligados a regresar, a pesar de no participar en ninguna procesión formal. Autoridades eclesiásticas señalaron que se trata de la “primera vez en siglos” que representantes de la Iglesia católica romana eran impedidos de celebrar el Domingo de Ramos en el lugar. “Esta decisión apresurada y fundamentalmente defectuosa, contaminada por consideraciones indebidas, representa una desviación extrema de los principios básicos de razonabilidad, libertad de culto y respeto al statu quo”, afirmó el patriarcado.

Palabras de Cruz y Huckabee

Tras el comunicado, Cruz señaló que “Esto fue un error de la policía israelí”, para luego reconocer que “las preocupaciones de seguridad son reales”. De igual forma, el senador de Texas destacó que dichas preocupaciones “no deberían haber impedido que el Patriarca ingresara a la Iglesia del Santo Sepulcro para realizar la bendición del Domingo de Ramos”, y expresó su confianza en que la situación será corregida.

Por su parte, Huckabee calificó la medida como un “exceso lamentable”, señalando que el pequeño grupo estaba “muy por debajo” del límite de 50 personas impuesto en medio del conflicto en curso con Irán. “Que al Patriarca se le impida entrar a la Iglesia en Domingo de Ramos para una ceremonia privada es difícil de entender o justificar”, añadió el embajador, indicando que autoridades israelíes han señalado que trabajarán con líderes religiosos para garantizar que las celebraciones de Semana Santa puedan realizarse de forma segura.

Disculpas de Herzog y orden de Netanyahu

Tras dichos comunicados, Herzog afirmó que se comunicó personalmente con Pizzaballa para expresar su pesar por lo que calificó como un “incidente desafortunado”, subrayando que la decisión se basó en preocupaciones de seguridad debido a los ataques cometidos en los últimos días por la teocracia iraní en el territorio judío. También indicó que las autoridades están trabajando en un plan para permitir que los líderes religiosos regresen al lugar en los próximos días.

Por su parte, Netanyahu explicó todos los motivos detrás del incidente y ordenó que se le permitiera a Pizzaballa el acceso a la iglesia. “He instruido a las autoridades pertinentes para que el cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino, reciba acceso pleno e inmediato a la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Durante los últimos días, Irán ha atacado repetidamente los lugares sagrados de las tres religiones monoteístas en Jerusalén con misiles balísticos. En uno de los ataques, fragmentos de misiles cayeron a metros de la Iglesia del Santo Sepulcro”, escribió el primer ministro.

Asimismo, el líder israelí señaló que “Para proteger a los fieles, Israel pidió a miembros de todas las religiones que se abstuvieran temporalmente de acudir a los lugares santos cristianos, musulmanes y judíos en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Hoy, por especial preocupación por su seguridad, se pidió al cardenal Pizzaballa que se abstuviera de celebrar misa en la Iglesia del Santo Sepulcro. Aunque entiendo esta preocupación, tan pronto como tuve conocimiento del incidente con el cardenal Pizzaballa, instruí a las autoridades para permitir que el Patriarca celebre los servicios como desee”.