Trump elogia al grupo de West Point por cancelar un evento en honor a Tom Hanks

Publicado por Carlos Dominguez 8 de septiembre, 2025

Donald Trump aplaudió el lunes la decisión de un grupo de exalumnos de West Point de cancelar un evento en honor al actor Tom Hanks, alegando el deseo de que la academia militar se centre en preparar a los futuros oficiales para la guerra, reportó The Washington Post (WaPo)

"Nuestra gran West Point (¡cada vez más grande!) ha cancelado inteligentemente la ceremonia de entrega de premios al actor Tom Hanks. ¡Una medida importante!", escribió Trump en una publicación en Truth Social. "¡No necesitamos que los destructivos y woke galardonados reciban nuestros preciados premios estadounidenses! Esperemos que los Premios de la Academia y otras entregas de premios falsas revisen sus normas y prácticas en nombre de la equidad y la justicia".

De acuerdo al WaPo, el coronel retirado del Ejército Mark Bieger, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Graduados de West Point, dio a conocer la decisión el viernes en un correo electrónico enviado al profesorado.

Bieger escribió que la asociación de antiguos alumnos, en coordinación con la academia, "no celebrará la ceremonia de entrega del Premio Thayer". En el correo electrónico, visto por el WaPo, no se precisaba si el premio de Hanks había sido revocado o si se presentaría en algún otro formato.

"Esta decisión permite a la academia seguir centrándose en su misión principal de preparar a los cadetes para dirigir, luchar y ganar como oficiales de la fuerza más letal del mundo, el Ejército de los Estados Unidos", añadió Bieger.

Hanks iba a recibir el premio Sylvanus Thayer, que reconoce a un ciudadano que ejemplifique los valores de la academia: "Deber, Honor, Patria". La ceremonia y el desfile estaban previstos para el 25 de septiembre.