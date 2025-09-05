Bondi anuncia nuevas medidas para combatir el tráfico de personas en la frontera norte

Publicado por Alejandro Baños 5 de septiembre, 2025

La fiscal general, Pam Bondi, anunció nuevas medidas para combatir la criminalidad en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. La Administración Trump ampliará la nómina de recursos existentes para terminar con las redes de tráfico y trata de personas.

En una conferencia de prensa celebrada en Tampa (Florida), Bondi informó de que enviarán agentes del grupo de trabajo conocido como Fuerza de Tarea Conjunta Alfa (JTFA) -cuyo objetivo es acabar con el tráfico de personas- a la frontera norte, concretamente a los límites de Nueva York y Vermont con Canadá.

"Este Departamento de Justicia está investigando y persiguiendo el tráfico ilícito de personas con más agresividad que nunca, y la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa es la punta de lanza", dijo la fiscal general durante su comparecencia.

"No descansaremos hasta que aquellos que se benefician del sufrimiento de personas vulnerables, entre ellas muchos niños no acompañados, se enfrenten a una justicia severa y exhaustiva", agregó Bondi.

Por su parte, el fiscal general adjunto en funciones, Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia (DOJ), precisó que "al elevar y ampliar la JTFA, estamos extendiendo ese alcance a nuestras fronteras norte y sur y enviando un mensaje claro a los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales: el Departamento de Justicia perseguirá sin descanso a quienes pongan en peligro la vida humana mediante actividades de contrabando y tráfico, y no nos detendremos hasta que estos grupos sean eliminados".

Creada en 2021, la JTFA "reúne los recursos de investigación y procesamiento del Departamento de Justicia, en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para fortalecer las medidas de control de Estados Unidos contra los grupos de tráfico y trata de personas más prolíficos y peligrosos", según detalla el DOJ en su página web.