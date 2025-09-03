Tim Walz se burla e insinúa que en algún momento "habrá noticias" sobre la muerte de Trump
El gobernador de Minnesota cree que los rumores sobre la muerte del presidente Donald Trump son divertidos.
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, considera que los rumores sobre la muerte de Trump durante el fin de semana del Día del Trabajo son hilarantes.
Este fin de semana, las redes sociales se hicieron eco de un bulo que insinuaba que el presidente Donald Trump había muerto. Evidentemente, los posts resultaron ser completamente falsos, pero Walz ha desatado la polémica cuando bromeó sobre la posible muerte del presidente.
"Los últimos días te has levantado pensando que podría haber noticias. Solo digo. Sólo digo. Habrá noticias en algún momento, para que lo sepas. Habrá noticias", dijo el gobernador de Minnesota durante el picnic del Día del Trabajo en Duluth.
El público se rio a carcajadas de los comentarios de mal gusto hechos por Walz, pero los críticos, entre ellos el comentarista conservador Scott Jennings, calificaron las declaraciones de inapropiadas e incluso de "cruzar una línea roja".
Jennings también dijo en X "Solía decir que Tim Walz era el mayor bufón de la política, pero después de lo que acaba de hacer, ahora digo que no es más que un enorme pedazo de mier**"
El origen de los rumores sobre la muerte de Trump
Todo empezó cuando Trump desapareció de la escena pública durante unos días y los usuarios de las redes sociales empezaron a especular sobre su posible fallecimiento. Hashtags como #TrumpIsDead y #WhereIsTrump fueron tendencia en X, alimentados por una foto que mostraba un moratón en su mano y una cita malinterpretada del vicepresidente JD Vance.