La declaración financiera de Ilhan Omar muestra un aumento del patrimonio neto del 3.500% en un año, de entre 6 y 30 millones de dólares

A pesar de afirmar hace apenas unos meses que era "categóricamente falso" llamarla millonaria, la última divulgación financiera de la representante demócrata de Minnesota, Ilhan Omar, muestra un patrimonio neto de entre 6 y 30 millones de dólares.

Ella informó en su última declaración financiera que su marido, Tim Mynett, tiene una participación en dos empresas que a finales de 2023 no valían más de 51.000 dólares, pero que a finales de 2024 valían entre 6 y 30 millones de dólares, el Washington Free Beacon informa este lunes.

"Las cifras de las últimas revelaciones de Omar muestran que su patrimonio neto y el de su marido se dispararon al menos un 3.500% en sólo un año".

Una "campaña coordinada de desinformación de la derecha", según Ilhan Omar

El Free Beacon señala que Omar dijo a Business Insider en febrero de este año que ha sido objeto deuna "campaña coordinada de desinformación de la derecha", afirmando falsamente que vale millones de dólares, lo que calificó de"ridículo" y "categóricamente falso"." También recurrió a X en febrero, desafiando a sus seguidores en X a"quizá intentar comprobar mis estados financieros públicos y veréis que apenas tengo miles y mucho menos millones".

Una de las dos empresas de Mynett, según informa el New York Post, es una firma de capital riesgo, Rose Lake Capital LLC. Sus activos pasaron de menos de 1.000 dólares en activos en 2023 a entre 5.000.000 y 25.000.000 de dólares a finales de 2024. Rose Lake Capital afirma tener 60.000 millones de dólares en activos bajo gestión, según el sitio web de la empresa.

