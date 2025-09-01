Trump anuncia que Rudy Giuliani recibirá la Medalla Presidencial de la Libertad

Publicado por Joaquín Núñez 1 de septiembre, 2025

Donald Trump anunció que Rudy Giuliani recibirá la Medalla Presidencial de la Libertad, la máxima distinción civil en Estados Unidos. El presidente comunicó la noticia en su cuenta de Truth Social, apenas un día después de que el exalcalde de la Ciudad de Nueva York sufriera un grave accidente automovilístico.

Giuliani, actualmente de 81 años, protagonizó el domingo un accidente en Nuevo Hampshire. Según confirmó su equipo, el vehículo de alquiler en el que viajaba fue impactado por detrás a gran velocidad, lo que le provocó una fractura vertebral y múltiples lesiones en el brazo y la pierna.

Su portavoz, Michael Ragusa, confirmó que no se trató de un ataque dirigido al republicano. "Pedimos a todos que respeten la privacidad y la recuperación del alcalde Giuliani, y que se abstengan de difundir teorías conspirativas infundadas". Actualmente, el también excandidato presidencial se encuentra hospitalizado y recibiendo tratamiento médico.

En este contexto, Trump anunció que recibirá la máxima distinción civil, aunque no precisó más detalles al respecto.

"Como presidente de los Estados Unidos de América, me complace anunciar que Rudy Giuliani, el mejor alcalde de la historia de la ciudad de Nueva York y un patriota estadounidense igualmente grande, recibirá la MEDALLA PRESIDENCIAL DE LA LIBERTAD, el más alto honor civil de nuestro país", escribió el presidente.

"Los detalles sobre la hora y el lugar se darán a conocer más adelante. Gracias por su atención a este asunto. ¡HAGAMOS GRANDE DE NUEVO A ESTADOS UNIDOS!", añadió.

Si bien hubo un antecedente creado por Harry Truman, la versión moderna del galardón fue creada por el presidente John F. Kennedy.

Según estableció la orden ejecutiva firmada en febrero de 1963, el presidente de los Estados Unidos puede otorgar la medalla a cualquier persona (ciudadana estadounidense o extranjera) que haya realizado "una contribución especialmente meritoria a (1) la seguridad o los intereses nacionales de los Estados Unidos, o (2) la paz mundial, o (3) iniciativas culturales u otras iniciativas públicas o privadas significativas".