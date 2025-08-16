El candidato a fiscal general de Texas Aaron Reitz prometió en Voz News defender la agenda de Trump e impulsar una “justicia agresiva”

Publicado por Luis Francisco Orozco 15 de agosto, 2025

En el noticiero de Voz News, la periodista Karina Yapor entrevistó al candidato a fiscal general de Texas, Aaron Reitz, con quien conversó no solamente su candidatura sino también sobre las medidas que ejecutaría de ser electo. Asimismo, Reitz emitió sus opiniones sobre la situación actual en el estado, así como también sobre la visión que este tiene para el cargo de fiscal general.

“Lo que yo aporto es exactamente lo que el presidente Donald Trump dijo sobre mi recientemente, cuando me nominó a mi cargo en el departamento de justicia. Él dijo: ‘Aaron Reitz es un verdadero abogado MAGA y un guerrero de la Constitución’. […] Voy a mantener el pie en el acelerador y continuar impulsando una agenda agresiva de justicia aquí en Texas", comentó el candidato a fiscal general.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.