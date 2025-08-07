El exvicegobernador de Georgia Geoff Duncan deja el GOP y se alista en el Partido Demócrata

Publicado por Alejandro Baños 7 de agosto, 2025

El exvicegobernador de Georgia Geoff Duncan confirmó que abandona el Partido Republicano y se enrola en las filas del Partido Demócrata.

A través de un artículo de opinión publicado por el periódico The Atlanta Journal-Constitution, Duncan aclaró que la decisión de cambiar de bando fue gestándola poco a poco desde hace mucho tiempo, antes de que "Donald Trump intentara robar las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia".

"Mi camino hacia el Partido Demócrata comenzó mucho antes de que Donald Trump intentara robar las elecciones de 2020 en Georgia", escribió Duncan. "No hay una fecha en el calendario ni una línea en la arena que marque el momento exacto en el que cambió mi corazón político, pero lo hizo".

En su artículo, el exvicegobernador de Georgia enumeró diferentes asuntos que cree que el Partido Republicano no ha sabido gestionar adecuadamente. Por ejemplo, Medicaid, la inmigración o el uso de armas de fuego, entre otros.

"La lista de razones por las que ahora soy demócrata sigue creciendo. Lo más importante es que mi decisión me coloca cada día en la mejor posición posible para amar a mi prójimo", concluyó.

Tras haber sido durante años representante estatal, Duncan se postuló para las elecciones primarias republicanas para vicegobernador de Georgia en 2018, ganando en la segunda vuelta a su rival.

En las elecciones generales para vicegobernador de Georgia, Duncan derrotó a la candidata demócrata, Sarah Riggs Amico, por un pequeño margen de votos. Asumió el cargo en 2019, con Brian Kemp como gobernador.

En 2022, Duncan anunció que no optaría a la reelección, dejando el cargo y siendo reemplazado por el republicano Burt Jones. Habló durante la Convención Nacional Demócrata de 2024.