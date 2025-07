El HHS reformará el sistema de donación de órganos: la vida de cada donante debe ser tratada con la santidad que merece

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), bajo la dirección del secretario Robert F. Kennedy Jr, anunció la reforma del sistema de trasplantes de órganos tras una investigación realizada por la Administración de Recursos y Servicios Sanitarios (HRSA) que reveló prácticas preocupantes por parte de una importante organización de obtención de órganos.

La HRSA ordenó a la Red de Adquisición y Trasplante de Órganos (OPTN) que reabriera el caso de un hombre de Kentucky que presentaba un daño neurológico severo y que despertó en la mesa de operaciones en 2021, cuando los cirujanos estaban a punto de extraer sus órganos.

En este caso se responsabilizó a una de las 55 organizaciones de obtención de órganos financiadas con fondos federales, y que presta sus servicios en Kentucky, el suroeste de Ohio y parte de Virginia. Sin embargo, durante la Administración Biden, el Comité de Membresía y Normas Profesionales de la OPTN cerró el caso sin tomar medidas.

"Nuestros hallazgos muestran que los hospitales permitían que el proceso de obtención de órganos comenzara cuando los pacientes mostraban signos de vida, y esto es horroroso", afirmó Kennedy. "Las organizaciones de obtención de órganos que coordinan el acceso a los trasplantes tendrán que rendir cuentas. Hay que arreglar todo el sistema para garantizar que la vida de cada donante potencial sea tratada con la santidad que merece", aseguró el secretario de Salud.

Bajo el liderazgo de Kennedy, la HRSA exigió una revisión exhaustiva e independiente de la conducta de la Organización de Obtención de Órganos (OPO) y del tratamiento de los pacientes vulnerables a su cargo. La investigación de la HRSA reveló una clara negligencia después de que el anterior Consejo de Administración de la OPTN afirmara no haber encontrado problemas importantes en su revisión interna.

La HRSA examinó 351 casos en los que se autorizó la donación de órganos, pero finalmente no se completó. Los resultados fueron los siguientes:

Tras la investigación, se le exigió a la OPO medidas correctoras estrictas, así como "cambios a nivel de sistema para salvaguardar a los posibles donantes de órganos a nivel nacional".

La OPO "debe llevar a cabo un análisis completo de las causas profundas de su incumplimiento de los protocolos internos -incluido el incumplimiento de la norma de los cinco minutos de observación tras la muerte del paciente- y desarrollar políticas claras y aplicables para definir los criterios de elegibilidad de los donantes. Además, debe adoptar un procedimiento formal que permita a cualquier miembro del personal detener un proceso de donación si surgen problemas de seguridad del paciente."

Marco legal y estructura del sistema de donación de órganos

El sistema se sustenta en la Ley Nacional de Trasplantes de Órganos (NOTA) de 1984, que creó la Organ Procurement and Transplantation Network (OPTN) y estableció el marco regulatorio federal para la asignación y distribución de órganos donados. Esta ley prohíbe la venta de órganos humanos y encarga a una entidad sin ánimo de lucro —actualmente United Network for Organ Sharing (UNOS)— la administración de la OPTN bajo supervisión de la Health Resources and Services Administration (HRSA).