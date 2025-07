“La seguridad alimentaria es una cuestión de seguridad nacional”: Hegseth afirma que el Departamento de Defensa toma en serio la presencia de tierras agrícolas chinas cerca de bases estadounidenses

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró que el Pentágono se está tomando en serio las amenazas que supone la propiedad china de tierras agrícolas cerca de bases e instalaciones militares estadounidenses, con el Departamento de Defensa declarando que "la seguridad alimentaria es seguridad nacional."

La Secretaria de Agricultura Brooke Rollins puso en marcha un nuevo "Plan de Acción Nacional de Seguridad Agrícola" del Departamento de Agricultura (USDA) el martes, donde estuvo acompañada por Hegseth, la Fiscal General Pam Bondi, y la Secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, con el grupo uniéndose para advertir sobre las amenazas planteadas a la agricultura de EE.UU. y a la seguridad nacional de EE.UU. por adversarios extranjeros.

"La propiedad extranjera de tierras cerca de bases estratégicas e instalaciones militares estadounidenses supone una grave amenaza para nuestra seguridad nacional", dijo Hegseth el martes. "El Plan de Seguridad Agrícola pondrá a América en primer lugar y mantendrá seguras nuestras bases en todo el territorio nacional".

El USDA dijo el martes que el Plan de Acción Nacional de Seguridad Agrícola "toma medidas agresivas en siete áreas críticas". Entre esas áreas, dijo el USDA, están la necesidad de "Asegurar y Proteger las Tierras Agrícolas Americanas - Abordar de frente la propiedad de tierras agrícolas extranjeras por parte de adversarios". Transparencia total. Sanciones más duras". El USDA afirmó que también "tomará medidas enérgicas contra las amenazas biológicas antes de que lleguen a nuestro suelo" y "protegerá las infraestructuras críticas: las granjas, los alimentos y las cadenas de suministro son activos de seguridad nacional y serán tratados como tales".

Hegseth: Un plan que "pone a América en primer lugar"



Hegseth dijo el martes que "la seguridad energética, la seguridad alimentaria, la seguridad del agua es seguridad nacional" y que "nos preocupamos por la seguridad nacional" en el Departamento de Defensa.

"Y por eso, cuando miramos a nuestras bases aquí en Estados Unidos o en todo el mundo, deberíamos saber a quién pertenecen esas tierras alrededor de las bases estratégicas. ¿De dónde son? ¿Son estadounidenses y, si no lo son, por qué? ... Su plan nos ayuda a abordarlo", dijo Hegseth a Rollins. "Estamos encantados de asociarnos con usted. Gracias por su liderazgo. Cualquier cosa que podamos hacer, háganoslo saber, y todo esto es parte de asegurar a Estados Unidos y a los ciudadanos estadounidenses y poner a Estados Unidos primero - es de sentido común para nosotros."

Un gráfico elaborado por el USDA y compartido por el Departamento de Defensa muestra la propiedad china de tierras cerca de 17 bases e instalaciones militares de EE. UU. bases e instalaciones militares estadounidenses: Fort Lewis en Washington, Camp Pendleton y Fort Irwin en California, Yuma Proving Ground en Arizona,Base Hill de las Fuerzas Aéreas y Dugway Proving Ground en Utah, Grand Forks Air Force Base en Dakota del Norte, Fort Hood y Camp Bullis en Texas, Base de la Fuerza Aérea Whiteman yFort Leonard Wood en Misuri, Fort Benning en Georgia, Base de las Fuerzas Aéreas Wright Patterson en Ohio, Base de las Fuerzas Aéreas MacDill yPatrick Space Force Base en Florida,Fort Bragg en Carolina del Norte, y Naval Station Norfolk en Virginia.

"Como alguien encargado de dirigir el Departamento de Defensa, quiero saber quién posee los terrenos alrededor de nuestras bases y bases estratégicas, y entender por qué entidades extranjeras, empresas extranjeras, individuos extranjeros, podrían estar comprando terrenos alrededor de esas bases. Es algo a lo que debería prestar atención, en nombre del pueblo estadounidense, en nombre de mi departamento y en nombre del presidente", dijo Hegseth el martes. "Es de sentido común".

Un ejemplo ilustrativo es la compra por parte del grupo chino Fufeng de una gran extensión de terreno cerca de una base clave de las fuerzas aéreas estadounidenses en Dakota del Norte.

Fufeng Group, una enorme empresa agrícola con significativos vínculos con el Gobierno chino, compró 370 acres para ubicar su nuevo molino de maíz húmedo en el parque agroindustrial situado a poca distancia dela base aérea de Grand Forks, en Dakota del Norte. Esa base alberga la 319ª Ala de Reconocimiento, responsable de la inteligencia, vigilancia y reconocimiento a gran altitud en apoyo de las misiones de combate que se despliegan.

Advertencias de organismos gubernamentales de alto nivel ignoradas



La U.S.-China Economic and Security Review Commission advirtió en mayo de 2022 que Fufeng tiene "vínculos" con el gobierno chino y con el Partido Comunista Chino. La comisión señaló que la base aérea "alberga algunas de las principales capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de Estados Unidos."

Tras meses de estudio, el Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS) se negó a bloquear el proyecto a pesar de la insistencia de los senadores republicanos de Dakota del Norte y otros congresistas republicanos en el Capitolio. Las Fuerzas Aéreas estadounidenses advirtieron de la importante amenaza para la seguridad nacional, y el Ayuntamiento de Grand Forks votó para poner fin al proyecto en febrero de 2023 -sólo después de que el CFIUS se negara a actuar.

El Departamento de Defensa dijo el martes que "si bien mantener las tierras de cultivo en manos de agricultores estadounidenses en lugar de empresas afiliadas a gobiernos extranjeros adversarios asegura la capacidad de EE.UU. de producir siempre alimentos para alimentar a los estadounidenses, también sirve a un segundo propósito." El departamento dijo que "en algunos casos, las tierras agrícolas compradas por inversores asociados con gobiernos extranjeros adversarios están situadas alrededor de instalaciones militares estadounidenses, lo que significa que la propiedad extranjera de esas tierras es tanto una amenaza para la capacidad de Estados Unidos de asegurar su propio suministro de alimentos como también una amenaza para la seguridad estadounidense más amplia porque pone en riesgo esas instalaciones."

El USDA publicó el martes un documento de estrategia "La seguridad agrícola es la seguridad nacional", en el que se afirma que el departamento "trabajará junto con el Estado y los socios del Congreso cuando proceda para tomar medidas legislativas o ejecutivas rápidas para poner fin a la compra directa o indirecta o el control de tierras agrícolas estadounidenses por parte de nacionales de países de interés u otros adversarios extranjeros."

China posee menos tierras estadounidenses que los canadienses



La Agencia de Servicios Agrícolas del USDA informe anual sobre la propiedad extranjera de la tierra dijo que, a fines de 2023, "las personas extranjeras tenían un interés en casi 45 millones de acres de tierras agrícolas estadounidenses", lo que representaba "el 3,5 por ciento de todas las tierras agrícolas de propiedad privada y el 2 por ciento de todas las tierras en los Estados Unidos."

"Los inversores canadienses poseen la mayor cantidad de tierras agrícolas y no agrícolas en manos extranjeras, con un 33 por ciento, o 15,3 millones de acres", señaló el informe del USDA, añadiendo que "China poseía 277.336 acres, lo que supone algo menos del 1 por ciento de los acres en manos extranjeras".

El informe del USDA afirmaba que "las inversiones chinas en tierras agrícolas estadounidenses están repartidas por todo el país" y que "los estados con las mayores tenencias chinas" son Texas, con 123.708 acres, Carolina del Norte, con 44.263 acres, Misuri, con 42.905 acres, Utah, con 33.035 acres, y Florida, con 12.798 acres, sumando estos estados "el 93 por ciento de la superficie asociada a las tenencias chinas".

El informe sobre la propiedad extranjera de tierras subrayaba que "la superficie en acres asociada a China -o a cualquier otro país mencionado en este informe- debe interpretarse como un mínimo" porque "por ejemplo, un inversor chino que forme parte de un grupo inversor multinacional, o que tenga una estructura organizativa compleja multinacional, bien puede entrar en la categoría de 'ningún país predominante'. En tales casos, el interés de China estaría infrarrepresentado".

La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) había advertido en 2024 sobre el manejo de la información sobre propiedad extranjera de tierras por parte del USDA. La GAO dijo que el USDA "no comparte datos oportunos sobre las inversiones extranjeras en tierras agrícolas" recogidos bajo la Ley de Divulgación de Inversiones Extranjeras Agrícolas (AFIDA).

"Los funcionarios del DOD señalaron que necesitan información de AFIDA que esté más actualizada y sea más específica, y que necesitan recibir esta información más de una vez al año", dijo la GAO, y agregó que "la información específica adicional sobre las inversiones extranjeras en tierras agrícolas estadounidenses podría mejorar la capacidad del DOD para identificar posibles inversiones preocupantes en una etapa más temprana del proceso" y que "una información más actualizada podría ayudar al CFIUS y al DOD a mitigar más rápidamente los posibles riesgos para la seguridad nacional asociados con las tierras agrícolas."

El USDA pide la ayuda del público



El nuevo documento de estrategia dijo el martes que el departamento "está lanzando un nuevo portal en línea para los agricultores, ganaderos y otros para reportar posibles informes falsos o fallidos y el cumplimiento con respecto a AFIDA" y que "el portal recibirá y revisará las reclamaciones de influencia extranjera adversa sobre los responsables políticos federales, estatales y locales con respecto a las compras de tierras agrícolas de Estados Unidos y las relaciones comerciales en otras facetas de las cadenas de suministro agrícola de Estados Unidos."

Hegseth dijo el martes que "estaríamos dormidos al volante si no fuéramos plenamente parte de un esfuerzo como éste para garantizar que nuestra nación tenga el suministro de alimentos que necesita, pero específicamente que nuestras tropas tengan lo que necesitan en nuestras bases, para que en esos momentos, puedan confiar en nosotros aquí en Estados Unidos para proporcionar esa seguridad." El secretario de Defensa advirtió que "los adversarios extranjeros ya no pueden asumir que no estamos vigilando y que no estamos prestando atención y que no estamos haciendo algo al respecto - porque lo estamos haciendo."

Just the News publicó en junio que dos científicos chinos acusados en un complot para introducir de contrabando un peligroso patógeno en Estados Unidos trabajaban en un laboratorio estadounidense dirigido por otros científicos chinos de más alto nivel que estaban financiados por la administración Biden, según los registros de gastos federales y las propias revelaciones de los investigadores. Yunqing Jian, de 33 años, y Zunyong Liu, de 34, fueron acusados el martes de introducir de contrabando en Estados Unidos un hongo llamado Fusarium graminearum en 2024. El hongo está clasificado en la literatura científica como "arma agroterrorista potencial" porque afecta al trigo, la cebada, el maíz y el arroz causando "tizón de la cabeza", según el Departamento de Justicia.

Un hongo entre nosotros, cortesía de China



El USDA señaló este incidente al explicar su nueva iniciativa.

"Acontecimientos recientes ponen de relieve la necesidad crítica de esta acción. El mes pasado, el Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a ciudadanos extranjeros, entre ellos un miembro del Partido Comunista Chino, de introducir de contrabando en Estados Unidos un hongo nocivo, una posible arma agroterrorista responsable de miles de millones en pérdidas de cosechas en todo el mundo", declaró el martes el USDA . "El esquema involucró a un laboratorio de investigación de Estados Unidos y puso de relieve una tendencia preocupante: Los enemigos de Estados Unidos juegan a largo plazo: se infiltran en nuestra investigación, compran nuestras tierras de cultivo, roban nuestra tecnología y lanzan ciberataques contra nuestros sistemas alimentarios. Estas acciones exponen vulnerabilidades estratégicas en la cadena de suministro de alimentos y agricultura de Estados Unidos."

"Ya es suficiente", declaró el USDA.

© Just The News