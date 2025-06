La Universidad de Wisconsin-Madison destina cientos de miles de dólares a un club estudiantil que promueve la "pornografía ética"

Publicado por Agustina Blanco 27 de junio, 2025

En un movimiento que ha generado controversia, la Universidad de Wisconsin-Madison, una institución pública de renombre, aprobó una asignación de $135,706.51 para el club estudiantil Sex Out Loud para el año fiscal 2025-2026.

Este grupo, descrito como un "recurso de salud sexual entre pares", se dedica a promover la educación sexual “positiva” y el activismo, ofreciendo programas que van desde talleres sobre "pornografía ética" hasta eventos con sorteos de juguetes sexuales.

Un presupuesto centrado en salarios y suministros



Según el presupuesto aprobado, de los $136.475 solicitados por Sex Out Loud, más de $90.000 se destinarán a salarios, mientras que $41.000 cubrirán suministros y servicios, incluyendo $14.000 específicamente para programación.

Entre las actividades destacadas está el evento Sex After Dark, realizado en abril, que incluyó una actuación drag, un juego de bingo y un sorteo de juguetes sexuales, según una publicación en Instagram del grupo.

Sex Out Loud

El sitio web de Sex Out Loud subraya su misión de "promover la sexualidad saludable a través de la educación sexual positiva y el activismo", buscando crear un espacio seguro para que los estudiantes discutan temas relacionados con la sexualidad.

Además, ofrece un formulario para solicitar suministros de sexo seguro, como más de 20 tipos de condones, ocho opciones de lubricantes, láminas de látex saborizadas, Plan B (Plan B es un anticonceptivo de emergencia) y pruebas de embarazo, donados por Planned Parenthood y EC Access Network.

Programas de: "pornografía ética" a "Sex Jeopardy"



Entre los programas ofrecidos por Sex Out Loud destaca una sesión de 90 minutos sobre "pornografía ética", que explora las diferencias entre la pornografía convencional y la considerada ética.

Otros talleres incluyen "LGBTQIA+", enfocado en la identidad de género y las experiencias de salir del armario, y "Sex Jeopardy", un juego interactivo con preguntas sobre salud sexual, placer e identidad. También se ofrecen sesiones sobre "Placer avanzado", "Perversión" y "Masturbación".

El club también publica un zine anual, cuyo tema para 2024-2025 es "Fck Me: Placer, perversiones y política", invitando a los estudiantes a explorar "las complejidades del deseo, el placer y la identidad". Además, promueve marcas de juguetes sexuales como The Tool Shed y Cute Little Fckers, esta última gestionada por personas queer, trans y discapacitadas.